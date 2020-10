La Casa Blanca se vuelve un epicentro de Covid en portada de Time

La revista estadounidense Time convirtió la residencia del Presidente de Estado Unidos en una factoría de Covid-19, del techo de la Casa Blanca "humea" el virus que abarca un 90% de la portada.

La controvertida y provocadora imagen será la portada de la edición del próximo 19 de octubre. En Twitter, Time tituló la portada como: El Paciente cero y el brote de coronavirus en la Casa Blanca.

"Sus seguidores se deleitaron con su regreso. Un congresista se jactó de que Trump había vencido al virus al igual que venció a la investigación de Rusia y al juicio político de los demócratas. Su secretaria de prensa, quien anunció su propio caso de COVID-19 ese mismo día, elogió su capacidad para 'estar firmemente en el balcón'", dice el artículo de la revista que acompaña al mensaje de Twitter.

TIME's new cover: Patient zero and the White House coronavirus outbreak https://t.co/AYVoRT84n9 pic.twitter.com/HwKKpR3hBU — TIME (@TIME) October 8, 2020

El miércoles de 7 de septiembre, Trump hizo alarde de haber regresado a la Casa Blanca diciendo que se encontraba "perfectamente bien" y afirmó que haber dado positivo fue una bendición

"Creo que en realidad fue una bendición de Dios que me lo haya agarrado", dijo el mandatario, casi eufórico, de pie frente a la oficina más famosa del mundo, en un video publicado en Twitter.

Preguntado unos minutos después sobre estas declaraciones, su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, se indignó: "Creo que es una tragedia que el presidente hable del covid como si fuera algo por lo que no debería preocuparse cuando más de 210.000 estadounidenses han muerto" por eso.

Foto: Reuters

Mundo Trump ya no tiene ningún síntoma de Covid, anuncia su médico

Con su icónica corbata roja, Trump atribuyó su estado de salud a la terapia experimental de anticuerpos sintéticos que le fueron administrados. Y prometió, sin entrar en detalles, que este tratamiento estaría rápidamente disponible "gratis".

"Quiero que todos tengan el mismo trato que tu presidente, porque me siento estupendo, ¡me siento perfectamente bien!", enfatizó.

El comportamiento del mandatario, criticado desde hace meses por su gestión de la pandemia, es escudriñado aún más cuando aumentan los casos de coronavirus entre empleados, asesores y periodistas en la Casa Blanca.

Según un alto funcionario, Trump estuvo con un número "extremadamente limitado" de asesores en el famoso despacho. Y entró por la puerta que da a los jardines, para no atravesar los pasillos del Ala Oeste, la zona de oficinas presidenciales de la mansión.





Foto: Twitter | @TIME





Con información de AFP