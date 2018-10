Laura Richardson, la primera mujer en liderar el comando más grande del ejército de EU

Laura J. Richardson, teniente general del ejército de Estados Unidos se ha convertido en la primera mujer en encabezar el comando más grande del ejército, que tiene 776 mil soldados y 96 mil civiles.

Esta es la primera vez en la historia que una mujer estará al frente del de las Fuerzas Armadas de EU o FORSCOM, lo que representa un triunfo para todas las mujeres, sin embargo no es la primera vez que Richardson tiene grandes logros dentro del ejército.

Desde 1986 ha estado en el ejército de Estados Unidos y en 2012 fue promovida como la primera subcomandante general de la Primera División de Caballería.

En 2017, llegó a ser la segunda al mando del general Robert B. Abrams, cuando fue nombrada la primera mujer al mando de FORSCOM en Fort Bragg, Carolina del Norte.

Gen. Abrams' farewell message as he prepares to relinquish command this afternoon. He will be assuming command of @USForcesKorea. #ReadyNow pic.twitter.com/p1JDY80lpd — FORSCOM (@FORSCOM) 16 de octubre de 2018

Ahora, Richardson será la primera mujer comandante general del FORSCOM del Ejército de EU cuando Abrams abandone su puesto, informó CNN.

En su carrera, Richardson se ha desempeñado como aviadora del Ejército, como asistente militar del vicepresidente y como una de las oficiales de enlace del Ejército con el Senado de Estados Unidos.

Con información de CNN.