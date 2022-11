Atropellan a 25 cadetes de policía en Los Ángeles, EU; cinco están graves

Veinticinco cadetes de la oficina del alguacil de Los Ángeles, fueron atropellados por un vehículo mientras corrían cerca de una academia de entrenamiento, cinco de ellos están hospitalizados en estado crítico.

El accidente ocurrió en la mañana de hoy cuando el grupo entrenaba a pocos metros de la Academia STARS Explorer del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD), en la ciudad de Whittier. La persona que conducía el vehículo, fue identificado como un joven hispano de 22 años y fue detenido mientras se lleva la investigación correspondiente.

Una prueba determinó que el conductor no tenía rastros de alcohol en la sangre, y que hasta el momento se "desconocen" las causas del accidente, explicó Alex Villanueva, jefe del LASD, en una conferencia de presa.

Al menos cinco de los reclutas atropellados resultaron heridos de gravedad.

Our thoughts are with those impacted by this morning's events involving the Sheriff's Recruits. As we await more information on their conditions, we are wishing everyone a quick recovery. — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 16, 2022

Villanueva dijo que hubo "pérdidas de extremidades" entre las heridas registradas en los reclutas más graves.

Agregó que los cadetes normalmente corren en formación de grupo en las calles, con guardias de carretera y siguiendo a un vehículo.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) está liderando la investigación.