¿Satélite u OVNI? Destello en el cielo de Ucrania desata teorías en plena guerra

El cielo nocturno de Kiev, que vive tiempos de guerra, se iluminó el miércoles con un destello de luz, según informaron canales de redes sociales, que especularon con la posibilidad de que la causa fuera la caída de un satélite o incluso la presencia de extraterrestres.

Cuatro breves vídeos publicados en un canal de Telegram por el periodista y bloguero Anatolii Sharii mostraban el cielo iluminado repentinamente por una luz brillante. En uno de ellos, un objeto en llamas parecía estrellarse contra el suelo.

Las imágenes dieron lugar a varios memes sobre extraterrestres y objetos voladores no identificados. La administración militar de la ciudad de Kiev, que citó información preliminar, dijo que era un satélite de la NASA estrellándose.

Un portavoz de la NASA lo negó, diciendo que parecía haber cierta confusión sobre un anuncio anterior que la agencia había hecho sobre sacar de órbita un satélite retirado en la madrugada del jueves, hora de Kiev.

La fuerza aérea ucraniana, responsable de intentar derribar misiles y drones disparados por Rusia, dijo que un satélite o un meteorito podrían ser los responsables.

"¡Por favor, no utilicen símbolos oficiales de la Fuerza Aérea para crear memes para que los disfrute el enemigo!", dijo la división militar en un mensaje.

Minutos antes, el asesor presidencial Andriy Yermak había publicado un emoji de un ovni.