Mario Draghi pierde el apoyo de dos grupos parlamentarios más

Este miércoles, Mario Draghi, primer ministro italiano, perdió dos apoyos más para gobernar, se trata de Forza Italia encabezado por Silvio Berlusconi y la Liga de Salvini, liderada por Matteo Salvini.

La votación de una moción de confianza sigue en curso pero con la ausencia del M5S, Berlusconi y Salvini, Draghi pierde la mayoría parlamentaria y puede que ni se alcance el quórum requerido para que el resultado sea útil.

El Movimiento 5 Estrellas desencadenó una crisis política en el gobierno de Italia, luego de que no apoyara una moción de confianza del gobierno del que forma parte

No obstante, algunos senadores del M5S, en vez de abandonar la cámara, se están declarando "presentes no votantes" para que se pueda alcanzar el quórum, pues de lo contrario no tendría precedentes en una moción de confianza a un Gobierno italiano.

El primer ministro abandonó el Senado tras conocer las intenciones de sus socios y se espera que ahora acuda ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, ante quien dimitió la semana pasada pero que congeló su renuncia hasta debatirse hoy en el Parlamento.

El secretario general del Partido Demócrata, Enrico Letta, que apoyó a Draghi, lamentó "este día de locura en el que el Parlamento decidió ponerse en contra de Italia" y previó un adelanto electoral.

"Nosotros hemos hecho todo lo posible para evitarlo y apoyar al Gobierno de Draghi. Los italianos demostrarán en las urnas que son más sabios que sus representantes", escribió en Twitter.

Coalición de Draghi se desmorona

Draghi encabeza una coalición de unidad nacional desde febrero de 2021 en la que estaban casi todos los partidos del hemiciclo, excepto el ultraderechista Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni.

La semana pasada la crisis se desató en su coalición después de que el M5S no votará una moción de confianza, desmarcándose del resto de sus socios, lo que empujó a Draghi a dimitir.

Sin embargo, el presidente Mattarella, rechazó su renuncia y le emplazó a buscar una solución en el Parlamento, lo que ha empezado hoy, pero esta misión fue imposible por el enfrentamiento entre la derecha y el M5S.

Pues aunque Berlusconi y Salvini tendían la mano al primer ministro para seguir en la coalición, lo hacían con la condición de que se excluyera al M5S, algo a lo que Draghi no estaba dispuesto, pues aspiraba a conservar la misma mayoría para agotar la legislatura, en marzo de 2023.

Los medios avanzan que Draghi esperará a que concluya la votación en el Senado para acudir al romano Palacio del Quirinal, sede de la Jefatura del Estado, y abordar la situación con Mattarella, que tendría entonces la llave del asunto.

Si Draghi formaliza finalmente su dimisión, el jefe del Estado podría encargarle buscar otra mayoría parlamentaria para agotar la legislatura, otorgar esa misión a otra figura técnica o política o convocar elecciones anticipadas.

Una opción, esta última, especialmente exigida por Meloni, sola en la oposición y primera fuerza del país según la mayoría de las encuestas y que Berlusconi y Salvini, socios suyos en los últimos comicios, ven con buenos ojos.

En los últimos días, sindicatos, patronales, numerosas asociaciones de toda índole e incluso la Iglesia católica habían animado a la continuidad de Draghi debido a la crisis económica, energética y social en curso.