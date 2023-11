Massa y Milei enfrentan sus visiones opuestas para Argentina a una semana de la elección

En el último debate antes de la elección presidencial en Argentina, los candidatos, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el ultraliberal Javier Milei, confrontaron este domingo los dos posibles futuros, radicalmente opuestos, que se votarán en las urnas.

Los ciudadanos de la tercera economía de América Latina deberán elegir el 19 de noviembre entre dos proyectos de país totalmente opuestos, con Massa defendiendo al peso y Milei con su intención de dolarizar y eliminar el Banco Central (BCRA).

"Solamente expreso con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos", dijo Milei en relación a su efusiva forma de comunicarse.

Por su parte Massa, quien como eje de su campaña prometió un gobierno de unidad, insistió con diversas preguntas al candidato ultraliberal sobre sus criticas al Papa, a los subsidios, entre otras.

"Sí o no, ¿van a dolarizar la economía?" o "Si o no ¿vas a eliminar el Banco Central?, fueron algunas de las preguntas del candidato oficialista.

A lo que Milei reiteró su compromiso de cerrar la entidad monetaria, "Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación".

Por otro lado, el candidato de la coalición Unión por la Patria (peronismo) resaltó que la política exterior debe estar regida por favorecer "el interés argentino", de manera que el país tenga "relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados al trabajo argentino".

En ese sentido, destacó a Brasil y China como importantes socios comerciales, cuya agenda de intercambios "da trabajo a dos millones de argentinos", y cuestionó a su oponente de "regirse por caprichos" y "prejuicios ideológicos" en política exterior.

Por su parte, Milei dijo que, "como liberal libertario", cree "en el comercio internacional", ya que los países "más abiertos al mundo tienen ingresos per cápita mayores", pero "no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales".

En ese sentido, consideró un estorbo al Estado y puso como ejemplo al Mercosur (bloque que Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay), que, en su opinión, "no tiene calle de salida y no progresa hacia ningún lado".

En otro orden de cosas, Sergio Massa insistió en que trabajará por la visita del papa Francisco a Argentina y mantendrá la idea de la "irrenunciable defensa" de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Al tiempo, acusó a Milei de resaltar la figura de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher -a la que calificó de "una enemiga de la Argentina"- para forzar a que expresase su postura sobre el archipiélago, a lo que este respondió que agotaría "todas las instancias diplomáticas para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas".

"Nos tocó una guerra y la perdimos; tenemos que hacer todos los esfuerzos por la vía diplomática", reiteró.

Con respecto a su alineación con países como Estados Unidos o Israel, apuntó que no está dispuesto "a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales y que no respetan la paz".

El debate entre ambos postulantes, que se realizó nuevamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolló con nuevas reglas respecto a los encuentros previos a la elección general de octubre, las cuales fueron aceptadas por los dos partidos políticos que disputan la presidencia.

Entre algunas de sus características principales, respecto a los anteriores debates, fue la prohibición de contar con anotaciones o guías escritas previamente, mientras que se añadió la posibilidad de que los candidatos pudieran moverse en un espacio limitado cercano a su atril.

Por otra parte, al igual que en los debates previos, los ejes de la discusión ya habían sido pautados con antelación, los cuales fueron "Economía", "Relaciones Exteriores", "Educación y Salud", "Producción y Trabajo", "Seguridad" y "Derechos Humanos y Convivencia Democrática".

El mandatario electo en el balotaje asumirá su cargo el 10 de diciembre y buscará revertir la complicada situación económica del país, que según analistas podría finalizar 2023 con una inflación de 180 por ciento, con una elevada pobreza, mayor devaluación de su moneda, un preocupante déficit fiscal y reservas negativas en las arcas del Banco Central.

"Hace 10 días que Massa y Milei están cabeza a cabeza en las encuestas", expresó recientemente en declaraciones radiales el analista político Federico González.

El debate "lo va a ver todo el país. Creo que puede influir y no solamente en los que no están decididos (...). Hay un 20 por ciento que son sensibles a lo que van a escuchar. Creo que es muy importante que no se equivoquen. En general, gana el que se equivoca menos", añadió.

