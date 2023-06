Mayan Queen IV: el yate de la familia Baillères que ayudó a migrantes naufragados en Grecia

En las costas de Grecia cientos de inmigrantes procedentes de Siria, Pakistán y Egipto naufragaron luego de que la embarcación en la que viajaban se hundiera frente a la península del Peloponeso.

Tras el incidente ocurrido el miércoles pasado, las autoridades han reportado 79 fallecidos y aún no definen el número de personas desaparecidas, según las estimaciones del portavoz del gobierno de Grecia, Ilias Siakantaris, en el barco viajaban 750 personas.

Hasta este jueves, se lograron rescatar 100 inmigrantes, de acuerdo con lo dicho por encargado de la Guardia Costera, Nikolaos Alexiou.

Mayan Queen IV, el yate de la familia Baillères que ayuda en labores de rescate

La Guardia Costera de Grecia pidió apoyo a las embarcaciones cercanas a lugar donde se originó la tragedia, al llamado acudió el yate Mayan Queen IV, propiedad de la familia Baillères, una de las más acaudaladas de México.

"Los sobrevivientes del naufragio, alrededor de 100 personas, llegaron a Kalamata, fueron recogidos por un yate registrado en las Islas Caimán llamado Mayan Queen IV", informó en Twitter la Aegean Boat Report.

El portal ABC International reportó que el yate de los Baillères suele navegar por las costas españolas, suele atracar en Mallorca o Málaga, también emprende viajes a Sidney, Honduras o Londres.

El lujuso yate tiene un valor de más de 150 millones de dólares, entre sus amenidades está un helipuerto, piscina al aire libre, sala de cine, comedor, jacuzzi, sala de estar y spa.

El Mayan Queen IV suele viajar por las costas europeas. l Foto: Cortesía YachtHarbour

Tiene ocho camarotes de lujo, una extensión de 98 metros, 15 metros de ancho y seis pisos, los diseños exclusivos del Mayan Queen IV fueron realizados por Terence Disdale y Tim Heywood, según la página especializada en súper yates YachtHarbour.

El barco pertenece a Alberto Baillères González, empresario fallecido en 2022, quien estaba al mando de El Palacio de Hierro, Grupo Bal y mineras en México.

Sinead McNamara murió en el Mayan Queen IV

La modelo australiana de 20 años, Sinead McNamara murió en el yate de la familia Baillères en septiembre de 2018.

La jóven formaba parte de la tripulación, aunque al incio de las investigaciones por su muerte se sospechaba de un posible asesinato, las autoridades determinaron que se trató de un suicidio.

En sus redes sociales, una de las últimas publicaciones de McNamara, se refería a que su trabajo a bordo del Mayan Queen IV era algo que disfrutaba.

“Vivir y trabajar en un barco viendo todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Sí, creo que estoy bastante bien”, escribió Sinead.

Grecia, Italia y España son los principales países a donde de decenas de miles de personas llegan a Europa, migrando desde África y Oriente Medio.

Con una larga frontera marítima, Grecia es un cruce habitual de inmigrantes procedentes de Turquía y enfrenta crecientes intentos de ingresar por rutas cercanas a las islas Cícladas y hacia el Peloponeso para evadir los patrullajes en el mar Egeo, más al norte, escenario de numerosos naufragios, a menudo mortales.

Con información de AFP y EFE