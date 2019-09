Medio Oriente, en alerta bélica por ataque contra petrolera Aramco

Irán enfrentará serias consecuencias, advierte Reino Unido

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, advirtió que Irán se enfrentará a "serias consecuencias" si no libera el petrolero británico Stena Impero capturado en el estrecho de Ormuz.

El canciller señaló que la respuesta del Reino Unido sería "considerada pero robusta" si no se liberaba a Stena Impero, de bandera británica, aunque dijo que el Gobierno no estaba considerando una acción militar, citó el diario The Guardian.

Hunt informó que abordó la captura del petrolero en una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y que también está buscando hablar con su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif.