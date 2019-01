Pence llama a venezolanos a protestar contra régimen de Maduro

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a los venezolanos a salir y protestar mañana 23 de enero contra el régimen de Nicolás Maduro y dijo que el gobierno estadunidense les apoya.

Como buen pueblo de Venezuela, hagan oír sus voces mañana", escribió Pence en su cuenta de Twitter y añadió en español: "Estamos con ustedes

Pence aseguró en su tuit que “el apoyo de la administración de Donald Trump será hasta que sea restaurada la democracia" en el país caribeño.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn — Vice President Mike Pence (@VP) 22 de enero de 2019

El pasado10 de enero Nicolás Maduro juró para un nuevo mandato de seis años. Su investidura tuvo lugar pese al rechazo de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la condena de varios países latinoamericanos aglutinados en el Grupo de Lima.