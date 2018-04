Muere la exprimera dama de EU, Barbara Bush

La ex primera dama de Estados Unidos Bárbara Bush, cuyo estado de salud era delicado, falleció hoy a los 92 años de edad por causas que aún no han sido divulgadas, informó un portavoz de la familia.

El pasado domingo, el portavoz anunció la decisión de quien fuera esposa del expresidente George H. W. Bush (1989-1993) de no volver a acudir al hospital para someterse a tratamiento por el estado delicado de salud que sufría desde hace ya varios años.

Foto: AFP

Padecía una obstrucción pulmonar crónica, que afectó su capacidad cardíaca, lo que le llevó a ser ingresada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) 17 de abril de 2018

