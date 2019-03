Mueren 157 personas al estrellarse avión Boeing 737 en Etiopía

Un Boeing 737 MAX 8 con destino a Nairobi (Kenia), se estrelló hoy apenas seis minutos después de haber despegado de Adís Abeba, capital de Etiopía, informó el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, quien confirmó que fallecieron 157 personas que iban a bordo.

"La oficina del primer ministro, en nombre del gobierno y del pueblo de Etiopía, desea expresar sus más profundas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en el vuelo regular de un Boeing 737 de Ethiopian Airlines a Nairobi, Kenia", expresó Ahmed Ali a través de su cuenta oficial en Twitter.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 de marzo de 2019

El vuelo ET302, en el que viajaban 149 pasajeros y ocho miembros de la tripulación, se estrelló a las 8:44 (hora local), según un portavoz de la compañía Ethiopian Airlines, informaron diversos medios locales e internacionales.

La compañía Ethiopian Airlines informó a través de un comunicado que el avión se estrelló cerca de Bishoftu (Debre-Zeit, Etiopía) y que son realizadas labores de rescate, aunque por el momento no hay ninguna información sobre supervivientes.

El analista de aviación Alex Macheras asegura que la aeronave era nueva y se había integrado en la flota de la compañía etíope hace sólo cuatro meses. Se desconocen las causas del siniestro. Macheras detalló que este tipo de Boeing vuela para muchas compañías de todo mundo, incluidas American Airlines, Flydubai y Air Italy.

La página Flightrada24, que publica información en tiempo real sobre el tráfico aéreo en todo el mundo, indicó que la velocidad vertical del vuelo ET302 era inestable tras el despegue.