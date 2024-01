Agreden a presidenta de Perú en Ayacucho, epicentro de protestas contra su gobierno

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue agredida y zarandeada este sábado, al parecer sin que sufriera daños mayores, por una mujer que logró burlar las medidas de seguridad y llegó hasta ella durante una visita que realiza a la región surandina de Ayacucho, donde murieron diez personas durante las protestas antigubernamentales de finales del 2022 e inicios de 2023.

Boluarte había participado en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos ayacuchanos, cuando la mujer logró pasar por debajo de un camión estacionado en el lugar donde se encontraba la mandataria junto a su comitiva.

Imágenes difundidas por el Canal N de televisión mostraron que, a pesar de la gran cantidad de agentes de seguridad y miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), la mujer llegó hasta la presidenta, a la que zarandeó durante unos segundos, hasta que intervinieron los guardias de seguridad, que al parecer arrestaron a la agresora.

Dos mujeres familiares de compatriotas asesinados en Ayacucho burlan la férrea seguridad presidencial y zamaquean de los pelos a Dina Boluarte.



BONUS TRACK: Ayacucho no olvida a las víctimas del gobierno asesino.

Vía @canalN_ pic.twitter.com/Q2ZmipiDwK — Salvaje Digital (@salvajedigital) January 20, 2024 Tras la visita de #DinaBoluarte a #Ayacucho, los familiares d las 10 víctimas del 15/12/2022 indicaron q lograron cogerle del brazo y confrontarla: "Has asesinado a mi hermano", "Has asesinado a mi papá", "Ayacucho te repudia". Según relataron a @infopaispe, ella se rió y huyó.👇 pic.twitter.com/ihmPyNOl0l — infopais (@infopaispe) January 20, 2024 La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue agredida por una mujer mientras participaba en la inauguración de una obra en el distrito de Chiara, en Ayacucho.

La atacante se identificó como Ruth Bárcena Loayza, y acusó a Dina Boluarte de ser responsable de la muerte de su esposo. pic.twitter.com/QccO0tPtuy — Siempre es Noticias (@SiempreesNotic2) January 20, 2024

El medio afirmó que la mujer es familiar de una de las personas que murieron en Ayacucho durante las manifestaciones antigubernamentales que se desataron en el país después de que Pedro Castillo fuera destituido de la Presidencia por el Congreso, tras su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Las imágenes difundidas mostraron que en medio del tumulto que se formó intervinieron algunas personas, entre ellas el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, mientras que agentes de la PNP arrestaron a la mujer.

Boluarte regresó este sábado a Ayacucho por primera vez desde las manifestaciones antigubernamentales, aunque su presencia en esa localidad fue rechazada por grupos de familiares y personas que protestaron por las muertes que se produjeron en su localidad.

EL PUEBLO DE AYACUCHO NO OLVIDA A LOS ASESINADOS DEL 15D 🇵🇪



En Ayacucho ni la portátil de Oscorisma ni el enorme despliegue policial lograron impedir que el pueblo ayacuchano gritara #DinaAsesina En medio de pifias y gritos Dina Boluarte tuvo que salir huyendo. pic.twitter.com/L58MZrB0hK — La Línea (@lalineape) January 20, 2024 Su nombre es Ruth Bárcena Loayza, viuda de Leonardo David Ancco Chacca, asesinado por hordas de Dina Boluarte, y pdta. de Asoc. de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, que hasta ahora no encuentran justicia. No olviden su nombre.https://t.co/2lGYjqMQHQ — Gatánica (@rommyb) January 20, 2024

Durante uno de sus discursos, con motivo del inicio de obras de agua potable y alcantarillado, la jefa del Estado señaló que las ideologías que se propagan "de manera minoritaria" no alimentan la pobreza, sino que "solo generan miseria, atraso, pena y dolor".

"Por eso acá estamos, para colocar la primera piedra en obras concretas que puedan cambiar el rostro de nuestros compatriotas, con alegría, para que puedan tener vida y salud los hermanos de Ayacucho", sostuvo mientras era aplaudida por otro grupo numeroso de ciudadanos que también siguió su visita.

Incidentes se registraron durante actividad de la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/EAlVYJl2Qh — Canal N (@canalN_) January 20, 2024

La gobernante añadió que Ayacucho ha sido olvidado durante décadas por las autoridades y resaltó que "ha tenido que venir una mujer presidenta para tratar a todos los peruanos como a sus hijos".

"Esta mujer andina, hija de hombre y mujeres agricultores como ustedes, sabe perfectamente cómo es la pobreza, cómo es el hambre, cómo es el frío", enfatizó.

La mandataria añadió que, por ese motivo, "Ayacucho es prioridad" para su gobierno y se tiene "que reescribir la historia con desarrollo, progreso y bienestar".