"Negro y blanco" Gemelas sorprenden al mundo por su color de piel

El caso de las gemelas inglesas que destacó la revista National Geographic, ha dejado sorprendido a todo el mundo su caso es único en el mundo pues una de ella es de piel negra y la otra blanca.



Este caso fue elegido por la revista National Geographic, la cual dedicó su portada en su número que tituló “El desafío racial” pues en ella parece la fotografía, realizada por Robin Hammond, de las gemelas, Marcia y Millie de 11 años.

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt — National Geographic (@NatGeo) 12 de marzo de 2018

Ambas reconocieron que las personas se sorprenden cuando revelan que son gemelas. Amanda y Michael, los padres de las gemelas, indicaron que cuando se enamoraron no les importó los desafíos que tendrían que afrontar como pareja interracial.

Cuando eran bebés, las llevaba en el carrito y la gente las miraba, primero una y luego a otra, y cuando les decía que eran gemelas se quedaban sorprendidos y me decían ¡pero una es negra y otra blanca!

Michael, padre de las gemelas

/eds