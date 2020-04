"No se envenene", Hillary Clinton tras 'remedio' de Trump contra Covid-19

Varios remedios desde caseros hasta científicos han salido a relucir tras la propagación del Covid-19 en el mundo, pero hace unos días el presidente Donald Trump sugirió ingerir desinfectante para curar el virus, a lo que la excandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, pidió a la población no envenenarse.

A través de una publicación en sus redes sociales, Clinton hizo un llamado para no hacer caso a las sugerencias de Trump aunque él crea que pueda ser "una buena idea", pues el ingerir solventes sería dañino para la salud de las personas.

No se envenene porque Donald Trump cree que podría ser una buena idea.





Please don’t poison yourself because Donald Trump thinks it could be a good idea. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 24 de abril de 2020

El jueves pasado durante su conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense presentó una investigación sobre los beneficios que tendría la luz del Sol y la humedad para disminuir la propagación del Covid-19.

Sin más, Trump declaró que los científicos deberían encontrar una forma para inyectar luz y desinfectantes al cuerpo humano para matar al virus.

Foto: AFP

"Supongamos que golpeamos al cuerpo con una luz, ya sea ultravioleta o muy poderosa y luego, digo yo, supongamos que llevamos la luz adentro del cuerpo, lo cual puede hacerse a través de la piel o de alguna otra forma".

"Y, además -prosiguió-, yo veo que el desinfectante, que lo noquea (al coronavirus) en un minuto, un minuto, y si hay una forma de hacer algo como eso inyectándolo adentro (del cuerpo), casi como una limpieza".

"Porque ¿ven ustedes? se mete en los pulmones y hace un número tremendo en los pulmones, por eso sería interesante investigar eso", añadió. "Habrá que usar a los doctores médicos pero a mí me suena interesante".

Así como Hillary Clinton, la compañía que fabrica el desinfectante Lysol y numerosos médicos y científicos advirtieron a ciudadanos que no ingieran o se inyecten este tipo de productos después.

Posteriormente, Trump se retractó de su declaración y dijo que fueron "sarcasmo".

Sin embargo, sus palabras ya tuvieron sus primeras consecuencias al reportar más de 100 estadounidenses que tuvieron que ser hospitalizados tras ingerir detergente.

Foto Reuters

Por tanto, el Departamento de Salud de Nueva York, publicó: "Bajo ninguna circunstancia los desinfectantes o productos de limpieza deben ser usados para tratar o prevenir el Covid-19".