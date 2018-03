Nueva explosión en Texas deja un herido; van seis en menos de un mes

Una nueva explosión dejó al menos un herido el martes en Texas, donde una serie de paquetes bomba se cobraron la vida de dos personas desde comienzos de marzo, reportaron socorristas.

"El FBI y la policía de Austin responden al reporte de una explosión en el sur de Austin (...) Socorristas reportan al menos un herido", dijo el FBI de San Antonio en Twitter. Desde el 2 de marzo, se han producido cuatro explosiones en Austin y una quinta ocurrió la madrugada del martes en un centro de distribución de Fedex en Schertz, a una hora de Austin.

Agents responding to an address at a Goodwill store but witnesses say they saw first responders outside a chicken restaurant next to the store. pic.twitter.com/9C0cwPElWd — Rebecca Lopez (@rlopezwfaa) 21 de marzo de 2018

La última detonación ocurrió la madrugada del martes en un centro de distribución de la empresa de mensajería FedEx al suroeste de Austin, la capital del Texas, un incidente que el fiscal general estatal, Ken Paxton, vinculó a otros cuatro registrados en esa ciudad en las últimas semanas.

Con información de AFP