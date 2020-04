Colapsan morgues en NY y guardan cadáveres con Covid-19 en tráileres

45 cajas de tráiler refrigeradas se han convertido en morgues móviles en Nueva York para almacenar cadáveres de personas fallecidas a causa del Covid-19; situación que vislumbra ya una crisis en el sistema médico en la ciudad que nunca duerme.

Un reporte del diario estadounidense The New York Times fechado el 2 de abril indica que a partir de este jueves los crematorios locales pueden operar todo el día y que la capacidad de la morgue de un hospital de Brooklyn se encuentra a tope.

Ante esta anormal situación, la ciudad de Nueva York ha desplegado un grupo especial de oficiales de la Oficina de Asuntos Públicos (OPA) encargados en identificar y recoger los cuerpos de las morgues abarrotadas de los hospitales.

Aja Worthy-Davis directora ejecutiva de la OPA reveló que su dependencia compró 45 morgues móviles para incrementar la capacidad de manejar a 3 mil 500 cadáveres y anunció que otras 85 unidades llegarán pronto gracias a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.

Las unidades móviles (remolques refrigerados equipados con estantes para almacenar restos en bolsas de plástico) ya se han utilizado en lugares como el Hospital Brookdale en Brooklyn. Un médico dijo que el flujo de cuerpos que pasaba era "como una cinta transportadora", constata el medio.

La morgue de este hospital puede guardar hasta 25 cuerpos y este jueves alcanzó su máxima capacidad; Khari Edwards, vocero del lugar comentó al periódico que no pueden llevarlos a funerarias ya que se encuentran también a tope. "La práctica es mantener los cuerpos hasta que las funerarias hagan arreglos para recogerlos".

"Cuando abrumas el sistema de salud, también abrumas al sistema funerario" dijo al Times, Patrick J. Kearns, un empresario que opera tres centros funerarios en Queen y uno en Long Island.

"La gente va a morir a corto plazo porque llegan al hospital"

El estado de Nueva York registró este viernes 102 mil 863 casos positivos de coronavirus, 10 mil 482 más que ayer, y 2 mil 935 fallecidos, reportando el mayor aumento de muertes de un día para otro hasta la fecha (562), así como de hospitalizaciones, por lo que su gobernador, Andrew Cuomo, ordenó confiscar respiradores a los centros privados.

"Los respiradores siguen siendo un problema; no hay suficientes y punto. Casi toda la gente que va al hospital es por coronavirus y el número de pacientes sin COVID-19 ha caído porque no tenemos la misma tasa de criminalidad ni de accidentes. Muchos van directo a las unidades de cuidados intensivos (UCI) y necesitan respiradores o el proceso se para", reivindicó Cuomo en su rueda de prensa diaria para dar los últimos datos sobre la crisis, en la que "la curva sigue yendo hacia arriba".

Con más de 100 mil casos, identificados gracias a una alta capacidad de testeo, el estado de Nueva York sigue concentrando la mayor carga de la pandemia en Estados Unidos -donde se contabilizan 254.321 positivos- muy por delante de su vecina Nueva Jersey (25 mil 590 casos), de California (10 mil 995) o de Michigan (10 mil 971), y más de la mitad se localizan en la densamente poblada ciudad de Nueva York (57 mil 159).

Este viernes había hospitalizadas 14.810 personas en todo el estado, 1.427 más que ayer, y de ellas 3 mil 731 están en la UCI, lo que supone un incremento de 335 pacientes graves respecto a ayer, cifras que según Cuomo no se habían visto hasta ahora. Por otra parte, se ha dado de alta a 8 mil 886 personas, mil 452 en un solo día.

El gobernador llamó la atención sobre el desbordamiento de los hospitales y declaró que "la gente va a morir a corto plazo porque llegan al hospital y no hay camas con respiradores; no hay camas, o no hay personal, o no hay materiales de protección, o no hay respirador".

