Nueva York promueve la enseñanza al aire libre para evitar los contagios

NUEVA YORK. La ciudad presentó un programa que permitirá que algunos centros escolares puedan impartir clases al aire libre en el retorno a clases tras la pandemia.

La iniciativa permitirá que las escuelas impartan clases en sus patios, en calles adyacentes y en parques cercanos.

De acuerdo con el alcalde Bill de Blasio, que hizo el anuncio junto al titular de Educación, Richard Carranza, este plan está abierto a todas las escuelas públicas, autónomas y privadas, así como para los estudiantes con discapacidades del plan conocido como "Learning Bridges".

El programa dará prioridad a las escuelas de los vecindarios más afectados por la pandemia de coronavirus sin espacio al aire libre dentro de sus edificios e incluye centros en todos los condados.

El alcalde recordó que la ciudad sólo abrirá las escuelas si la tasa transmisión del virus (el número de pruebas positivas sobre el total) se mantiene por debajo de tres por ciento, un estándar más estricto que el cinco por ciento establecido por la Organización Mundial (OMS) de la Salud y el estado de Nueva York.

La Gran Manzana lleva un tiempo con una tasa inferior a uno por ciento, a pesar del aumento de los casos de contagio en otras zonas del país.

"La ciudad de Nueva York es la gran ciudad más segura de Estados Unidos", aseguró Bill de Blasio, en un intento por tranquilizar a los preocupados padres y maestros ante el retorno a clases.

Destacó que como parte del programa las escuelas que deseen utilizar sus propios patios deben también hacer la solicitud para notificar al Departamento de Educación estatal.

Las propuestas enviadas antes del viernes 28 de agosto recibirán respuestas antes del 4 de septiembre. También se pueden enviar solicitudes adicionales de forma continua.

"Mi mensaje para los padres y nuestras comunidades escolares no puede ser más claro: estamos tomando todas las precauciones posibles para que nuestros hijos regresen a salvo", insistió De Blasio durante su rueda de prensa diaria.

"El aprendizaje al aire libre les dará a todos nuestros niños la educación de calidad que merecen en un entorno seguro y socialmente distanciado", afirmó.

INCERTIDUMBRE Y RECHAZO

Este anuncio llega luego de que el pasado viernes el alcalde y el titular de Educación dieran más detalles sobre su plan para un retorno seguro, que han llamado "Promesas para el regreso a la escuela", que enfrenta la preocupación de los padres y el rechazo del principal sindicato de maestros del estado.

Como parte de ese plan los edificios escolares se sanitizarán cada noche, habrá desinfectantes de mano en todos las aulas e instalaciones y equipo de protección personal disponible en todo momento, se exigirá el uso de mascarillas todo el tiempo a alumnos y profesores y también distanciamiento social.

La Ciudad de Nueva York también se comprometió a que no se usarán aulas que no cuenten con la ventilación adecuada y se limpiarán varias veces al día zonas de alto de alto contacto, entre otras medidas. De Blasio detalló el plan por fases bajo una amenaza de posible huelga de maestros si no se cumplen con sus exigencias, que incluyen que todos los que ingresen a un edificio escolar el 10 de septiembre se realicen una prueba de Covid-19 o anticuerpos.

El Departamento de Educación trabajará para satisfacer las solicitudes de las escuelas en la mayor medida posible, a menos que el arreglo no sea factible o seguro, indicó por su parte Carranza.

Explicó que todas la solicitudes serán revisadas por un comité interagencial compuesto por los departamentos de Parques y Recreación, de Transporte, de Limpieza, Bomberos y la Policía.

"Como maestro y líder escolar, siempre supe lo importante que es para los niños pasar un tiempo al aire libre y, a medida que nos acercamos a la reapertura, estoy emocionado de ofrecer ¡Aprendizaje al aire libre a las escuelas de toda la ciudad!, incluso a las que no tienen patio", indicó además Carranza.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, registra más de 5.8 millones de casos confirmados y 180 mil muertes por coronavirus.

