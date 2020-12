Dirigentes de Europa, en cuarentena tras positivo al Covid de Macron

El positivo en coronavirus del presidente francés, Emmanuel Macron, llevó este jueves al aislamiento a los jefes de Gobierno de España y Portugal, al presidente del Consejo Europeo y al primer ministro de Francia entre otras autoridades galas.



Macron se vio con el español Pedro Sánchez y el jefe del Consejo Europea, Charles Michel, el lunes en un evento de celebración del 60 aniversario de la OCDE, cuyo secretario general, el mexicano Ángel Gurría, también participó en la sesión. Posteriormente, todos ellos mantuvieron un almuerzo en el Elíseo.



Además, el presidente francés se reunió este miércoles en París con el primer ministro portugués, Antonio Costa.



Todos ellos están en aislamiento según se anunció en sus respectivas capitales, aunque en el caso de Gurría la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) todavía no ha informado acerca de su situación.



A nivel doméstico, se han aislado también el primer ministro, Jean Castex, y el presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, con quien Macron almorzó el pasado martes.



Además, el jefe del Estado francés ha presidido esta semana un Consejo de Ministros y un Consejo de Defensa, pero el Elíseo precisó que los otros participantes no guardarán cuarentena porque durante esas reuniones se respetaron las distancias y se llevaba mascarilla.



Macron también asistió al sorteo de los grupos del Mundial de rugby que acogerá Francia en 2023 el pasado lunes, un día en el que también mantuvo una reunión con las 150 personas que integran la Convención Ciudadana sobre el Clima.



La esposa del presidente francés, Brigitte, se había realizado una prueba el martes, que dio negativo, antes de realizar una visita a un hospital de París y de momento no presentan síntomas.