Periodista colombiana Jineth Bedoya Lima recibe la Pluma de Oro de la Libertad

La periodista colombiana Jineth Bedoya Lima fue galardonada con la Pluma de Oro de la Libertad el premio anual de la Asociación Mundial deEditores de Noticias (WAN-IFRA), que reconoce a las personas por realizar una contribución destacada en la defensa de la libertad de prensa.

Debido a la pandemia por Covid-19, en esta ocasión el premio fue concedido de manera virtual por Warren Fernández, presidente del Foro Mundial de Editores, quien destacó la valentía de Bedoya, así como su dedicación por la labor periodística.

Foto: The Kathmandu Post

"Es de reconocerse su incansable trabajo por la promoción y protección de los derechos de las mujeres y su valentía para enfrentar y superar su propia tragedia personal con un nivel de dignidad y determinación que sirve de inspiración a sus análogos de todo el mundo.

Su capacidad de denunciar la verdad al poder, su búsqueda de la justicia y su impulso para poner fin a la impunidad representan lo mejor de nuestra profesión".

Give us an hour of your time - and get inspiration from brave journalists this Wed as we award our top honour. Past winner @mariaressa will join panel discussion with @jbedoyalima and @AnaBotin on "Where to now for #pressfreedom?" Join free here: https://t.co/BuINfRwDhW pic.twitter.com/LeQGRSVMcS — World Editors Forum (@WorldEditors) September 10, 2020

Por su parte, la periodista dijo sentirse muy honrada y al mismo tiempo motivada para continuar con su trabajo defendiendo la libertad de prensa.

"Este premio es el mayor estímulo y apoyo que puede recibir un periodista. Trabajar por la libertad de prensa puede ser uno de los principales compromisos tanto de los medios de comunicación como de los periodistas, y recibir la Pluma de Oro de la Libertad es también un reconocimiento a la lucha incansable contra la impunidad a la que se enfrentan decenas de periodistas en todo el mundo".

Foto: EL TIEMPO

Asimismo, dijo que espera que este premio genere conciencia sobre la difícil situación de todos los periodistas en Colombia que luchan por contar historias no contadas y arriesgan sus vidas para llegar a la verdad.

"No podemos cesar en el empeño de contar estas historias. Este premio reconoce ese esfuerzo. Es un gran apoyo para los periodistas, para mostrar que su trabajo puede cambiar la realidad de comunidades enteras".

Para ver la retransmisión haz click aquí ▶️ ENTREGA VIRTUAL DE LA PLUMA DE ORO

Coberturas que terminaron en secuestro

Fue el 25 de mayo de 2000 cuando la vida de Bedoya cambió para siempre al cubrir una investigación para El Espectador sobre la venta de armas entre paramilitares y funcionarios estatales.

Su trabajo periodístico la llevó a prisión donde fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente por tres paramilitares, incluso uno de ellos durante el ataque le dejó un claro mensaje: "Presta atención. Estamos enviando un mensaje a la prensa en Colombia”.

Tiempo después, en 2003, mientras trabajaba para El Tiempo, fue secuestrada nuevamente por las FARC, quienes la retuvieron durante cinco días.

Foto: Archivo

Así es como la trayectoria profesional de Bedoya ha estado marcada por sus experiencias personales, que le han dado el reconocimiento del gremio por su valentía y capacidad de resiliencia para seguir informando sobre el conflicto armado en Colombia, el tráfico de drogas y las cuestiones de género durante las dos últimas décadas.

"No es hora de callar"

Actualmente subeditora del periódico El Tiempo de Colombia y oradora reconocida internacionalmente, Bedoya Lima también es una de las principales voces en la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres y la defensa de sus derechos.

En 2009, lanzó la campaña "No es hora de callar" para denunciar la impunidad habitual y sistemática en los casos de violencia sexual dentro de la guerra interna de su natal Colombia y que hasta la fecha, ahora con la pandemia, sigue denunciando.

Los casos de violencia contra mujeres y niñas siguen en aumento, en medio del aislamiento. Volvemos a pedir acción urgente de las autoridades y las entidades del Estado. El llamado es a #QueLaPandemiaNoNosCalle @ONUMujeresCol @ONUUruguay @MisionONUCol #NoEsHoraDeCallar pic.twitter.com/LX5svzU6ac — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) May 14, 2020

Sin embargo, fue hasta 2012, que sus esfuerzos fueron reconocidos por el Ministerio Público de Colombia cuando se anunció que la tortura y agresión sexual por las que pasó, constituían un crimen contra la humanidad.

En una decisión histórica en julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó a Bedoya Lima como víctima y declaró al Estado colombiano responsable de los hechos cometidos en su contra casi dos décadas antes.

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jineth Bedoya se convirtió en la primera víctima, que ha logrado llevar ante un tribunal internacional la violencia sexual cometida en Colombia.

Foto: Twitter @jbedoyalima

Nominada al Nobel de la Paz

Su lucha y esfuerzo llegaron a lo más alto cuando en 2016 fue nominada al Premio Nobel de la Paz por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres como resultado de su campaña.

Sobre esto, el presidente del Foro Mundial de Editores, reiteró la labor de Bedoya a favor de las mujeres, siendo una inspiración para ellas.

"En un momento en que los periodistas, las mujeres y las minorías están bajo una amenaza tan grande de violencia, opresión y discriminación en tantos lugares del mundo, el coraje y la convicción de Jineth Bedoya Lima son una inspiración brillante.

Haríamos bien en recordar sus rotundas palabras: 'No me silenciarán. Elijo sobrevivir, seguir haciendo periodismo'”.

Foto: Santiago Mesa

La Pluma de Oro de la Libertad es sólo el último de una serie de premios internacionales y reconocimientos de alto nivel para Bedoya Lima.

En abril, fue anunciada como la ganadora del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano 2020, y en agosto de 2019 ganó el Gran Premio de Libertad de Prensa de la Asociación Interamericana de Prensa (SIP).

Una noche muy especial en la que ratifico que el periodismo tiene una responsabilidad social; que somos capaces de transformar la vida de alguien con lo que comunicamos y siempre debe ser en positivo. Que la palabra, la imagen y la voz son magia... #NoEsHoraDeCallar @ELTIEMPO pic.twitter.com/55dtLU3RmH — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) October 5, 2019

