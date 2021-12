Policía fronteriza detiene a presunto terrorista en Arizona

La noche del pasado jueves elementos de la Patrulla Fronteriza arrestaron a un hombre cruzando la frontera ilegalmente por Yuma, Arizona.

De acuerdo a la información oficial emitida, se sospecha que el sujeto de 21 años de edad puede tener vínculos terroristas, ya que al momento de revisar los registros se enteraron que tiene vínculos con personas de interés para Estados Unidos en Yemen.

➡️ Acusan a seis personas en NY de tráfico sexual desde México

Hasta el momento se desconoce la identidad del arrestado, quien ya esta siendo procesado por migración, para que sea deportado del país.

#USBP #YumaSector agents apprehended a potential terrorist who illegally entered the U.S. from Mexico Thursday night. The 21-year-old migrant from Saudi Arabia is linked to several Yemeni subjects of interest. #BorderSecurity is #NationalSecurity pic.twitter.com/qszg0L0OYQ — Chief Patrol Agent Chris T. Clem (@USBPChiefYUM) December 20, 2021

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por el área de Yuma se han registrado un cruce imparable de indocumentados en los últimos meses. De acuerdo a la Patrulla Fronteriza han sido procesadas personas de 30 nacionalidades diferentes.