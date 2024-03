Puidgemont considera postularse como candidato en elecciones de Cataluña

El independentista Carles Puigdemont anunciará este jueves si vuelve a optar a la presidencia del gobierno regional catalán en las elecciones del 12 de mayo, una candidatura que podría acercar su regreso a España más de seis años después de su marcha tras la fallida secesión.

Puigdemont, quien es eurodiputado y vive en Bélgica desde 2017, eludiendo así a la justicia española, comunicará su decisión en una conferencia convocada a las 19H00 (18H00 GMT) en Elna, una localidad del sur de Francia muy cercana a Cataluña, según él mismo anunció el pasado lunes en la red social X.

"Fuimos al exilio por las mismas razones por las cuales tendremos que volver; el futuro de nuestra nación y no nuestro destino personal ha inspirado todas las decisiones tomadas", indicó en su mensaje, sin desvelar sus intenciones.

Mundo Congreso español aprueba ley de amnistía para independentistas catalanes

Sería la tercera vez que Puigdemont es candidato a unas elecciones catalanas desde que se refugió en Bélgica, pero en las dos anteriores no llegó a ocupar su escaño por que hubiera sido detenido.

El actual presidente catalán, Pere Aragonès, convocó la semana pasada elecciones anticipadas en esta región del noreste español para el 12 de mayo.

El anuncio se produjo en la víspera de que los diputados españoles aprobaran un proyecto de ley de amnistía para los separatistas, que ahora se encuentra en un complejo trámite en el Senado, pero que debería obtener la luz verde definitiva en unos dos meses.

Al poco de conocer el adelanto de los comicios, Puigdemont dijo sonriente a la prensa que, con el calendario previsto, "podría estar presente" en el debate de investidura del próximo presidente regional catalán, que podría ser en la segunda mitad de junio.

Más explícitos fueron en su partido, Junts per Catalunya, donde no ocultan su voluntad de que Puigdemont encabece sus listas en unas elecciones con mucho en juego, aunque no pueda realizar campaña de forma presencial.

"Con la ley de amnistía, el horizonte del president no es el exilio, sino la vuelta", aseguró Jordi Turull, secretario general de Junts, en una entrevista con el diario El País.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Nombrado presidente catalán en 2016, Puigdemont estuvo al frente de la tentativa de secesión del año siguiente, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.

Tras la fallida declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica y fue elegido eurodiputado en las últimas elecciones europeas.

- Frentes abiertos -

Con el separatismo en horas bajas, los resultados de las legislativas de julio en España devolvieron a Puigdemont, de 61 años, un inesperado protagonismo, ya que los siete diputados obtenidos por Junts se convirtieron en claves para formar una mayoría de gobierno.

Las dos partidos independentistas catalanes, Junts e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), decidieron apoyar un nuevo mandato del socialista Pedro Sánchez, a cambio de la promesa de una ley de amnistía para los separatistas encausados o condenados por su implicación en el intento de secesión.

Mundo Detienen al expresidente catalán Carles Puidgemont en Cerdeña

El texto, que debe beneficiar a unas 400 personas, conoció varias versiones ante el temor de Puigdemont de que no lograra protegerle contra causas por traición o presunto "terrorismo", especialmente después de que el Tribunal Supremo le abriera una investigación a finales de febrero.

Con varios frentes abiertos, la nueva norma podría no despejar completamente el horizonte jurídico de Puigdemont.

"Va a asumir las consecuencias de sus decisiones", indicó su abogado, Gonzalo Boye, en la radio Rac 1, admitiendo que, aun con la ley de amnistía en vigor, no podría excluirse que fuera detenido al cruzar la frontera.