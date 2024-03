Cae granizo del tamaño de una pelota de golf en Kansas

Varias zonas en el sur de Estados Unidos fueron azotadas por fuertes tormentas este miércoles, provocando que cayera un intenso granizo que dejó a cientos de personas atrapadas en sus casas.

Desde las 16:00 de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas en zonas como Kansas y Nebraska, las cuales trajeron consigo un intenso granizo que podría superar el tamaño de una pelota de golf.

Diversos usuarios en redes sociales compartieron imágenes del granizo que cayó debido a la llegada de un frente frío que seguirá afectando la zona este viernes.

Tornado watch and severe thunderstorm warning in the Kansas City area. Storm is producing 1” hail and 60mph winds. pic.twitter.com/JxwNQVsQlX — John Curtis (@Johnmcurtis) March 14, 2024

El riesgo por la caída del granizo fue tal, que incluso el SMN recomentó a las personas alejarse de las ventanas durante la tormenta.

¿Qué es el granizo gorila?

El término de granizo gorila fue acuñado por Reed Timmer, un "cazador de tormentas" que se autodenomina "meteorólogo extremo" y que hace referencia a "pelotas de granizo".

Las autoridades mantienen una alerta en las zonas de Indiana, Kentucky y Ohio por posible caída de "granizo gorila" y temperaturas extremas.

Del mismo modo, se recomendó a las personas consultar los pronósticos del clima si planean hacer algún viaje.