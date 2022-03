Esto significa la letra "Z" que utiliza el ejército ruso tras la invasión a Ucrania

Desde que el pasado jueves 24 de febrero inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, los habitantes de las naciones involucradas han emitido diferentes opiniones; aunque en Moscú se ha presentado algunas movilizaciones para detener la invasión, hay otros sectores de este país que apoyan las estrategias del presidente Vladimir Putin.

Te puede interesar: Detienen a Juan Carlos 'N', extitular de la Dirección de Museos de Puebla

Durante los enfrentamientos se ha vuelto popular la letra ‘Z’, que ha sido plasmada en el campo de batalla y en lugares ajenos como en la televisión, anuncios impresos, redes sociales, ropa e incluso decoraciones para uñas.





Unidades rusas con la letra 'Z'. Foto: Reuters

En Rusia se usa el alfabeto cirílico, y a diferencia del empleado en Latinoamérica, no contempla la ‘Z’, pero las fuerzas militares de esta esta nación decidieron colocarlas encima de sus unidades que tienen un gran parecido con las ucranianas. De esta manera buscan evitar algún ataque de un frente aliado, un símbolo que más tarde llegó a otros lugares.

¿POR QUÉ LOS RUSOS UTILIZAN LA ‘Z’?





Las primeras teorías señalan que los ciudadanos rusos que portan esta letra lo hacen para mostrar que están de acuerdo con la invasión a Ucrania, pues consideran que las intervenciones de su país son necesarias. Con este mensaje, pretenden ser solidarios con los militares que se encuentran combatiendo.

Por otro lado, el Ministro de Defensa ruso explicó a través de su cuenta de Instagram y Telegram, que esta letra que tiene varias connotaciones: Za Pobedu (Por la victoria), Za Mir (Por la paz), Za pravdu (Por la verdad), Za Rossiyu (Por Rusia).

También, durante la Copa del Mundo en Gimnasta Artística, el atleta de 20 años Ivan Kuliak utilizó la ‘Z’ en su pecho al recibir la medalla de bronce en las barras paralelas. Su acto no fue aceptado por los organizadores del evento deportivo, quienes indicaron que realizarán las averiguaciones correspondientes.

Un atleta ruso subió al podio con un símbolo de la invasión a Ucrania, en la Copa del Mundo de gimnasia artística



El gimnasta ruso Ivan Kuliak terminó tercero en barras paralelas y apareció en el podio con una “Z”. A su lado, estaba el ganador: el ucraniano Illia Kovtun. pic.twitter.com/SXTRPFVNGs — Apolitico 🇺🇦 (@ApoliticoX) March 6, 2022

Kuliak fue invitado al medio Rusia Today en donde detalló que no se arrepiente y añadió: “Lo vi en nuestro ejército y miré lo que significa este símbolo. Resultó ser 'por la victoria' y 'por la paz'. Solamente quería mostrar mi posición, como deportista siempre lucharé”.

El periodista independiente Kamil Galeev, mencionó que en la capital cada vez son más las personas que usan este símbolo, hay quienes los plasman en sus ventanas; logró capturar una imagen en donde encontró a un grupo de hombres con las banderas rusas y una ‘Z’ blanca pintada en su camiseta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

El comunicador informó que este movimiento se ha expandido en diferentes lugares; en una manifestación en Belgrado, Serbia, un contingente de personas pertenecientes a la ultraderecha se presentaron con este signo dibujado en varias pancartas y banderas, igual, que muchos rusos que viven en Kazajstán lo tienen en sus automóviles.

Originalmente publicada en El Sol de Puebla