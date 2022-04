Bucha: el último escenario del horror por la invasión rusa en Ucrania

Desde el pasado 2 de abril, varios medios reportaron que en la localidad de Bucha, tras la retirada de las fuerzas rusas, las calles de esta ciudad quedaron llenas de cuerpos.

Algo que resaltaba entre los cadáveres es que llevaban consigo ropas de civil, y muchos quedaron tirados cerca de vehículos aplastados o llenos de agujeros de bala.

Te puede interesar: ONU pide preservar evidencia sobre posibles masacres de civiles en Ucrania

Periodistas que presenciaron este panorama aseguran que encontraron a una persona con las manos atadas a la espalda junto a su pasaporte ucraniano abierto, mientras que otra persona yacía tendido junto a una valla amarilla.

El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, aseguró que "a toda esta gente les dispararon, les mataron con un tiro en la nuca".

Entre más se adentraban las fuerzas ucranianas tras la retirada de rusa, se ponía más al descubierto la devastación, pues en fosas comunes detectaron 280 más cuerpos sepultados.

Bucha; una ciudad tranquila sumida en el conflicto

Rodeada por bosques de pino que se extienden hasta Bielorrusia, Bucha era un suburbio tranquilo de la capital ucraniana. Pese a un mes de feroces combates en pueblos ucranianos, las fuerzas rusas no lograron rodear Kiev, a 25 km. Pero la devastación es total.

En muchos edificios todavía se ven los agujeros que dejaron las explosiones, mientras hay autos aplastados por doquier, según el equipo de periodistas que llegó a Bucha después de que el acceso estuviera cerrado hace casi un mes.

Foto: AFP

Supermercados, cafés y casas fueron quemadas o destruidas y se ve un techo de iglesia dañado.

Hay cuerpos esparcidos por toda la ciudad, frente a la estación de tren o en las calles. Sin embargo, la violencia en esta calle en particular pareció ser más sistemática. Las víctimas, que aparentemente son todas hombres, quedaron desparramadas a lo largo de cientos de metros.

Algunos cadáveres yacen en grupos, como dos hombres que quedaron juntos con la cara hacia arriba en un charco, uno con parca verde y el otro con chaqueta negra. Otros murieron solos. Un ciclista con guantes naranja quedó tendido de costado con la bicicleta encima, como si se hubiera caído sin poder levantarse.

Foto: AFP

Todos visten ropa civil, abrigos de invierno, chaquetas, pantalones vaqueros o buzos y zapatillas o botas.

La violencia está por todas partes. Un auto plateado está perforado de balas, otro está parcialmente aplastado, mientras una furgoneta quedó quemada junto a algunos cadáveres.

“Estas son las consecuencias de la ocupación rusa”, lamentó el alcalde.

Foto: AFP

Pero los horrores de la guerra se han vuelto tan rutinarios en Bucha que los habitantes caminan junto a los cuerpos y apenas los miran.

Imágenes satelitales muestran la masacre en calles de Bucha

Las imágenes del satélite Maxar publicadas en la investigación del sitio de noticias The New York Times señala que los cuerpos de cientos de civiles estaban sobre la vía o a un costado del camino en las calles de Bucha.

"Las imágenes del satélite Maxar en alta resolución recolectadas en Bucha, Ucrania (noroeste de Kiev), verifica y corrobora los recientes videos y fotos en redes sociales que revelaban cuerpos tirados en las calles y dejados a cielo abierto por semanas", dijo en un comunicado Stephen Wood, portavoz de Maxar Technologies.

Foto: AFP | Satellite image ©2022 Maxar Technologies

El análisis del periódico estadounidense comparó un video del 1 y 2 de abril que mostraba cadáveres en la vía- que muchos estuvieron ahí desde hace al menos tres semanas, mientras las fuerzas rusas controlaron esa población.

Las imágenes satelitales, de acuerdo con la publicación, datan del 19 y 21 de marzo y muestran que los múltiples cuerpos ya estaban en esa calle para ese momento.

Foto: AFP | Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Muchos de los cuerpos fotografiados por el satélite aparecen exactamente en la misma posición que muestra un video a ras de suelo en la misma calle, que filmó un miembro del consejo local ucraniano, y que aparecen en fotografías de medios internacionales.

Not true, Russia. Here's the evidence. https://t.co/MjaCcq764u https://t.co/J0fkwlE5Ja pic.twitter.com/cmSkKefVZk — Malachy Browne (@malachybrowne) April 4, 2022

Zelenski responsabiliza a dirigentes rusos

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, acusó a los líderes rusos de ser los responsables de los asesinatos de civiles en la ciudad de Bucha.

"Quiero que todos los líderes de la Federación Rusa vean cómo se están cumpliendo sus órdenes. Este tipo de órdenes. Este tipo de cumplimiento. Y hay una responsabilidad común. Por estos asesinatos, por esta tortura, por los brazos arrancados por las explosiones, por los disparos en la nuca" dijo Zelenski.

El descubrimiento de fosas comunes y civiles "ejecutados" en Bucha ha desencadenado una serie de condenas a nivel internacional.

Rusos acusan de montaje

Por otro lado, el ministerio de Defensa ruso ha negado cualquier responsabilidad al decir que todas sus unidades "se retiraron completamente de Bucha el 30 de marzo", mientras el Kremlin rechazó las imágenes explícitas que se conocieron desde el lugar y las llamó "falsas" e inventadas por Ucrania.

⚡ Official Statement by @mod_russia ⚡



All the photos and videos published by the Kiev regime in Bucha are just another provocation.



Facts 👉 https://t.co/L91uGBs4r5



❗ This confirms conclusively this is another #hoax by the Kiev regime for the Western media. pic.twitter.com/VO3umSNwkE — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 3, 2022

"De repente aparecen en las calles sobre el camino, uno por uno, a la derecha e izquierda, algunos moviéndose, algunos dando señales de vida", dijo, alegando que las escenas fueron "organizadas por la información ucraniana, una máquina de guerra de la información".

"Señales apuntan" a que lo ocurrido puede considerarse crimen de guerra: ONU

Este martes, un portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que las imágenes procedentes de Bucha, apuntan al hecho de que los civiles fueron atacados "deliberadamente".

Zelenski mostró ante el Consejo de Seguridad imágenes de los cadáveres que según Ucrania dejó el ejército ruso en las zonas que estuvieron bajo su control. / Foto: AFP

"Todas las señales apuntan hacia el hecho que las víctimas fueron un objetivo deliberado y asesinadas directamente. Y estas pruebas son muy preocupantes", dijo Elizabeth Throssell.

La representante pidió recordar que el derecho humanitario internacional prohíbe atacar deliberadamente a civiles, lo que es equivalente a un crimen de guerra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Se tiene que investigar, pero aunque podemos entender que un edificio, por ejemplo, sea bombardeado en un contexto militar, es difícil de imaginar cuál sería el contexto militar de un individuo tendido en el suelo con una bala en la cabeza o de tener su cuerpo quemado", insistió.