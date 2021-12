¿Quiénes son los futuros astronautas y cuáles son sus metas?

Christina Birch, al igual que los otros nueve astronautas en formación recién seleccionados por la Nasa, sueña con aportar su granito de arena en el regreso de los estadounidenses al suelo lunar.

Durante los dos intensos años de entrenamiento que les esperan, el satélite natural de la Tierra estará sin duda alguna en la mente de todos. Y claramente estaba en el centro de los intereses de la agencia espacial al momento de elegir a estos diez estadounidenses, de muy diversos perfiles.

Entre ellos destacan varios científicos de alto nivel. Chris Williams, de 38 años, es un físico médico que ha trabajado principalmente en perfeccionar la radiación para brindar una mejor atención a los pacientes con cáncer.

“Me inspiraron mucho las misiones lunares cuando era un niño, por lo que el programa Artemisa de la Nasa, para volver a la Luna de forma sostenible, es algo que realmente me apasiona y en lo que me emocionaría mucho participar”, dijo.

Birch, en tanto, tiene un doctorado en ingeniería biológica. Su sueño espacial surgió de la mano con su trabajo en el laboratorio: “Al hacer estos experimentos con células y proteínas, y ver que experimentos similares se estaban haciendo en la estación espacial, me dije: 'Bueno, yo tengo esas habilidades'”.

Sin embargo, no tiene ninguna experiencia de vuelo -al contrario de los numerosos pilotos experimentados también incluidos en el grupo- y espera con impaciencia el entrenamiento en los jets.

“Lo más rápido que he ido es en la pista de un velódromo, propulsada por mí misma”, cuenta.

“Aventura emocionante”

La Nasa se ha fijado el objetivo de volver a enviar personas a la Luna a partir de 2025, y de establecer una base que pueda servir para preparar los viajes a Marte. Para hacerlo, ha contratado los servicios de la empresa privada SpaceX, que debe proporcionar el módulo de alunizaje.

El puertorriqueño Marcos Berríos / Cortesía | AFP

Y uno de los diez futuros astronautas seleccionados es precisamente un empleado de SpaceX.

Anil Menon, el decano de la nueva promoción con 45 años, ha trabajado como médico para las diferentes misiones de la empresa de Elon Musk que han enviado personas a la Estación Espacial Internacional.

Esta fue su quinta candidatura para convertirse en astronauta.

“Será increíble experimentarlo físicamente yo mismo”, dice. “Como médico, lo veo de una forma muy diferente, (...) y pienso que el conocimiento médico va a permitir que las personas se mantengan sanas y a salvo al ir hasta allí”, dijo refiriéndose a la Luna y después a Marte.

Este hijo de padres originarios de India y Ucrania está habituado a trabajar en complicadas condiciones de emergencia. En 2010 acudió a Haití para ayudar tras el devastador terremoto que sacudió a ese país. Y en 2015 aterrizó por azar en Nepal pocos minutos antes de otro sismo, donde también ayudó a atender a los pacientes que abarrotaron los centros de salud locales.

Los futuros astronautas se mudan a Texas para cursar su formación, que recibirán en el centro espacial Johnson. Se entrenarán en salidas al espacio, desarrollarán habilidades en robótica, aprenderán a hacer funcionar la Estación Espacial Internacional, así como también a hablar ruso.

Otro de los candidatos es Chris Williams / Cortesía | AFP

“Será un gran cambio para nuestras familias, pero es una nueva aventura muy emocionante”, asegura Williams.

TAMBIÉN UN BORICUA

El puertorriqueño Marcos Berríos, otro de los diez candidatos a astronauta seleccionados por la NASA, sueña con contribuir al desarrollo de los vehículos nuevos que se están construyendo para viajar al espacio y con pisar él mismo la Luna.

“A mí me encantaría primero que nada poder contribuir, usando mi experiencia como ingeniero y piloto de prueba, al desarrollo de los vehículos nuevos que se están construyendo ahora y que muchos de ellos sí nos van a llevar hacia la Luna”, aseguró Berríos en entrevista con la agencia EFE.

Según el ingeniero aeroespacial y mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU., hay “varias similitudes entre un helicóptero y el vehículo que van a usar para aterrizar en la Luna” y sus conocimientos pueden aportar al proceso.

“Ya vemos que se está formando parte de la visión de regresar a la Luna y luego a Marte y te digo que se siente la emoción, simplemente estando aquí se siente la emoción”, dijo el aspirante, de 37 años.

“Sabemos que poco a poco, paso a paso, vamos a regresar a la Luna en 2025 y en los años que siguen vamos a regresar y nos vamos a quedar, y al mismo tiempo estamos ya empezando actividades en Marte para poder usar lo que aprendemos en la Luna para llegar a Marte”, agregó.

Sobre si su sueño es ir a la Luna, el puertorriqueño no lo duda: “Todavía me quedan dos años de entrenamiento, así que no me quiero adelantar, pero seguro que me encantaría”, dice sonriente.

