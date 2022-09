Rechaza Twitter nuevos argumentos de Musk para romper acuerdo de compra

Los abogados de Twitter rechazaron los nuevos argumentos presentados por Elon Musk para cancelar el acuerdo de compra de la red social, centrados en las acusaciones del exjefe de ciberseguridad de la empresa y un pago multimillonario que la compañía le hizo cuando lo despidió.



Los litigantes respondieron a la notificación más reciente de Musk, en la que el multimillonario aseguraba que la indemnización pagada al ejecutivo, Peiter Zatko, violó los términos del acuerdo que las dos partes habían alcanzado.

En su respuesta, la red social considera que la carta de Musk es "inválida e ilícita" y sostiene que no ha incumplido nada de lo firmado.



Las dos partes irán a juicio en octubre en un tribunal especializado del estado de Delaware, después de que Twitter demandara al empresario por su decisión de no completar la operación de 44 mil millones de dólares, que éste anunció originalmente el pasado julio.



En agosto, Musk notificó nuevamente la cancelación de la compra, esta vez esgrimiendo denuncias dadas a conocer por Zatko, que hasta el pasado enero había sido el máximo responsable de ciberseguridad de Twitter.



Zatko, conocido también con el sobrenombre de "Mudge", ha presentado a las autoridades estadounidenses un informe en el que asegura que Twitter tiene graves problemas de ciberseguridad, que ha mentido sobre ellos a los reguladores y que no tiene ni capacidad ni interés para determinar el número de cuentas falsas que hay en su plataforma.

La semana pasada, el equipo legal de Musk presentó nuevos argumentos para justificar la cancelación de la compra basados en un pago de más de 7 millones de dólares que la red social hizo al exejecutivo tras su despido.



Ese pago, parte de un acuerdo sobre la salida de Zatko, violaría según el multimillonario el compromiso de Twitter de no abonar indemnizaciones a empleados más allá de lo habitual.