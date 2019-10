Renuncia Shep Smith a Fox News, uno de los principales periodistas críticos de Trump

Shep Smith, conductor de Fox News que ha criticado repetidamente al presidente estadounidense Donald Trump, renunció tras 23 años de laborar con la cadena de noticias.

"Este es mi último noticiero aquí", dijo Smith al final de su programa este viernes.

Jay Wallace, presidente y editor ejecutivo de Fox News Media, confirmó en un comunicado la partida de Shep.

“Su integridad y sus excelentes informes desde el campo ayudaron a poner a Fox News en el mapa y simplemente no hay mejor presentador de noticias de última hora que tenga la capacidad de transportar a un espectador a un lugar de conflicto, tragedia, desesperación o euforia a través de su entrega magistral", resaltó.

Today brought about a little shock for us here at #FoxNews as our colleague Shepard Smith announced it would be his last broadcast. We wish him nothing but the best-- View his goodbye below: pic.twitter.com/LB9DFZetBb — Bret Baier (@BretBaier) 11 de octubre de 2019

Sin embargo, la prensa reportó que la partida de Smith se da después de que el fiscal general Bill Barr sostuvo una reunión con el CEO de News Corp, Rupert Murdoch.

"¿Se va? Oh, eso es una vergüenza", dijo Trump a los reporteros cuando le dieron la noticia sobre la salida de Smith.

Se agudiza actitud antiprensa de Trump

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU se ha agudizado la actitud antiprensa del gobierno, lo que dificulta la capacidad de los periodistas y los medios de recopilar noticias y divulgarlas, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a través de un informe presentado en su Asamblea General.

El gobierno de Trump mantiene una postura antagónica hacia los medios de comunicación y fomenta un ambiente de hostilidad y desconfianza hacia los periodistas, destacó el informe.

Muestra además favoritismo hacia personalidades de las redes sociales y medios que lo apoyan, mientras limita drásticamente el acceso de la prensa a la Casa Blanca donde desde marzo dejó de ofrecer conferencias de prensa.

Foto: Reuters

El presidente Trump continúa el menosprecio hacia los medios en Twitter, en mítines de campaña y otras declaraciones públicas. Ha llamado "corrupta" a la industria de los medios y declarado que la prensa es su "verdadero contendiente" en las elecciones generales de 2020.

Algunos periodistas se han enfrentado a agresiones físicas por parte del público, así como por parte de la policía.

En julio pasado, Trump celebró una cumbre de redes sociales en la Casa Blanca, durante la cual proclamó que las redes sociales han superado en importancia a los medios tradicionales y lanzó una afirmación no respaldada de que los gigantes de los medios en línea, entre ellos Google, Twitter y Facebook, muestran sesgo anticonservador.

Foto: Reuters

Normalmente señala periódicos, cadenas de televisión específicos y reporteros individuales como particularmente deshonestos o dignos de desdén, una conducta que se hace eco de los partidarios que cantan "CNN apesta" en sus mítines de campaña de reelección. Los ataques del Presidente a los medios de noticias se ven reforzados por los esfuerzos de varios aliados del gobierno que realizan investigaciones con el objetivo de desenterrar y divulgar información embarazosa sobre periodistas considerados críticos de Trump, a fin de socavar su credibilidad.

Desde hace poco ha comenzado a llamar "corrupta" a la industria de los medios de noticias y declarado que la prensa es su "verdadero contendiente" en las próximas elecciones.

No te pierdas ⬇