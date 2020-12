Sin miedo a nada: colombianos abarrotan tiendas

BOGOTÁ. El Gobierno de Colombia está instando a los ciudadanos a evitar las multitudes y celebrar la Navidad sólo con su núcleo familiar para evitar la propagación del coronavirus, a medida que hordas de compradores congestionan las zonas comerciales más populares.

El país andino, que al parecer llegará a 1.5 millones de casos confirmados de Covid-19 antes de Navidad, mantuvo más de cinco meses de cuarentena estricta hasta agosto para frenar la propagación.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Las medidas de confinamiento provocaron el cierre de negocios y dispararon el desempleo.

El Gobierno ha permitido que la mayoría de las empresas retomen actividades con requisitos de seguridad como máscaras faciales, la toma de temperatura y la desinfección de manos.

Pero las advertencias oficiales han crecido a medida que multitudes apiñadas hacen compras navideñas en tradicionales zonas comerciales como el barrio San Victorino, en Bogotá, donde los vendedores ambulantes extienden sus productos en las aceras o en pequeños locales se hacen largas filas.

"Preocupa diciembre como preocupa año nuevo, sobre todo por las aglomeraciones", dijo el médico y epidemiólogo Luis Jorge Hernández, asesor de la alcaldía de Bogotá.

"El mayor riesgo en este momento son las reuniones familiares, el mejor regalo de familia es no reunirse físicamente".

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, pidió a los colombianos que celebren las fiestas solo con su núcleo familiar, advirtió el especialista.

Una empleada de la zona comercial de San Victorino, en la capital colombiana, sostiene un cartel que recuerda las medidas de prevención a los compradores / Reuters

"Solamente quienes están viviendo en el mismo hogar, que comparten un riesgo similar", dijo Ruiz esta semana. "No nos debemos confiar que quien nos llegue, así sea de nuestra familia no tiene riesgo, probablemente tiene un riesgo igual al de cualquier extraño".

Los compradores de San Victorino, sin embargo, se mostraron optimistas.

"Realmente no me preocupo, nosotros salimos confiados, manejamos la bioseguridad desde casa y aquí mismo sabemos dónde comprar, entonces no hay problema por eso", dijo Víctor García con su rostro cubierto por su mascarilla, mientras se encontraba entre otros compradores en un pasillo estrecho rodeado por percheros de ropa.

Mary Baron vino a comprar al por mayor para su negocio.

"Mientras tengamos el cuidado que nos exigen yo creo que podemos pasar diciembre full, si no nos cuidamos con el tapabocas ni los protocolos del distanciamiento y el lavado de manos, pues sí pueden pasar diferentes cosas, pero confiando en Dios ahí vamos bien", concluyó.

NAVIDAD SIN AMAZON

Políticos de izquierda y ecologistas franceses, entre ellos la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y personalidades del mundo cultural firmaron una petición el martes comprometiéndose a no comprar en la plataforma de comercio electrónico, Amazon, los regalos de Navidad.

"Querido Papá Noel, este año nos comprometemos a un #NoëlSansAmazon (#NoelSinAmazon)", escriben.

Reuters

La petición fustiga las consecuencias negativas desde el punto de vista social, fiscal y medioambiental del desarrollo de Amazon, el gigante estadounidense del comercio en internet.

Y en consecuencia aboga por efectuar las compras navideñas en los comercios locales o recurrir a la economía circular.

"No es solamente un llamado a no comprar en Amazon, es también una petición positiva en beneficio de los comerciantes locales y de un e-Commerce más sostenible", declaró el diputado de sensibilidad ecologista Matthieu Orphelin.

Entre los firmantes figuran diputados, alcaldes, como los ecologistas Eric Piolle y Leonore Moncond'huy, de Grenoble y Poitiers respectivamente, el presidente ecologista de la importante metrópolis de Lyon, Bruno Bernard, y Carole Delga, presidenta socialista de la región sureña de Occitania.

También firman la petición France Nature Environnement, Greenpeace, la Confederación de Comerciantes de Francia, el Sindicato de la Librería Francesa, el director de cine Cyril Dion y el dibujante Philippe Geluck.

La petición reclama como regalo de Navidad leyes que frenen el desarrollo de Amazon en Francia. En ese sentido, pide la prohibición de la instalación de nuevos depósitos de Amazon y leyes que "pongan fin a la competencia desleal y a la injusticia fiscal entre los mastodontes digitales y los comercios físicos y locales".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Sociedad

Mundo