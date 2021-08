Gobiernos del mundo ofrecen apoyo a Haití tras sismo

La solidaridad con el pueblo de Haití no se hizo esperar por parte de otras naciones del mundo tras el sismo de este sábado que dejó cientos de muertos, heridos y graves afectaciones a los inmuebles.

Estados Unidos

De los primeros en externar su apoyo fue Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden aprobó una "respuesta inmediata" .

"El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos y nombró a la administradora de Usaid (la agencia estadounidense para el desarrollo), Samantha Power, como la alta funcionaria encargada de coordinar este esfuerzo", señaló el gobierno estadounidense en un breve comunicado; sin embargo, no dio más detalles como en qué consistiría o sí se enviaría inmediatamente el apoyo.

Joe Biden expresó sus condolencias y lamentó la tragedia ocurrida en Haití.

"En un momento que ya era difícil para el pueblo de Haití (por la crisis política), estoy entristecido por el devastador terremoto que ha ocurrido esta mañana en Saint-Louis du Sud, en Haití".

In what is already a challenging time for the people of Haiti, I am saddened by the devastating earthquake that occurred in Saint-Louis du Sud, Haiti this morning. Through USAID, we are supporting efforts to assess the damage and assist efforts to recover and rebuild. — President Biden (@POTUS) August 14, 2021

México

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido y adelantó que solicitó preparar ayuda por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y las secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional.

"Lamento el sufrimiento de nuestros hermanos de Haití. Ordené preparar ayuda de inmediato a la Coordinación Nacional de Protección Civil y las secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional".

Lamento el sufrimiento de nuestros hermanos de Haití. Ordené preparar ayuda de inmediato a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 14, 2021

Asimismo Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, expresó sus condolencias a través de una publicación en redes sociales:

"Nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Haití ante el reciente temblor de 7,2 grados que se reporta. La Embajada de México está al tanto de la comunidad mexicana".

España

El presidente español Pedro Sánchez se solidarizó con el pueblo haitiano y expresó todo el apoyo de su país para enfrentar esta tragedia que se da en medio de una crisis política y social debido a la pandemia del Covid-19.

"Contáis con el apoyo de España para salir adelante tras este terrible suceso", escribió el mandatario en Twitter.

Mi solidaridad y la de todo el pueblo español con Haití por el grave terremoto que ha sufrido en el día de hoy, que ha dejado víctimas y heridos así como fuertes daños materiales en el país. Contáis con el apoyo de España para salir adelante tras este terrible suceso. https://t.co/579x11H5xu — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 14, 2021

Panamá

Panamá lamentó lo que causó el sismo en Haití y anunció que prepara un contingente de ayuda.

"Va de Panamá solidaridad y ayuda para el pueblo haitiano (...) Se va a enviar pronta asistencia humanitaria (a los afectados)", indicó la cancillería de Panamá en redes sociales.

Tras conocerse hoy la noticia de un nuevo fuerte terremoto cerca de Haití y sus efectos destructivos en el país, Cancillería prepara contingente para enviar pronta asistencia humanitaria. Va de Panamá solidaridad y ayuda para el pueblo haitiano. — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) August 14, 2021

Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, garantizó que su gobierno estará al pendiente para enviar ayuda que requiera Haití.

"Estamos atentos al pedido de ayuda humanitaria para brindar apoyo al país y a su gente (...) Ecuador acompaña a Haití en estos momentos difíciles. Nos solidarizamos con el pueblo haitiano, que atraviesa una terrible catástrofe con pérdidas irreparables", escribió el mandatario en Twitter.

Ecuador acompaña a Haití en estos momentos difíciles. Nos solidarizamos con el pueblo haitiano, que atraviesa una terrible catástrofe con pérdidas irreparables.



Estamos atentos al pedido de ayuda humanitaria para brindar apoyo al país y a su gente. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 14, 2021

El Salvador

Otros de los países que se unieron a la causa fue El Salvador, que expresó sus condolencias y deseó pronta recuperación de los afectados por el sismo en Haití.

"Esperamos que el hermano pueblo haitiano supere la emergencia registrada en el corto plazo", indica un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE).

El Salvador se solidariza con el pueblo y Gobierno de Haití por las afectaciones causadas por el terremoto ocurrido este día.



Nuestro país hace votos para que el hermano pueblo haitiano supere esta lamentable tragedia. 🇸🇻🇭🇹 pic.twitter.com/nRbKMaUPJo — RREE El Salvador🇸🇻 (@cancilleriasv) August 14, 2021

Venezuela

El Gobierno de Venezuela dijo que se encuentra atento para facilitar el apoyo logístico que requiera el pueblo de Haití.



"Desde Venezuela expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Haití, tras el terremoto de gran magnitud que ha sacudido el sur del país. Estamos atentos a facilitar apoyos logísticos e insumos necesarios. Nuestras condolencias y deseos de recuperación a los heridos", dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Twitter.

Desde #Venezuela expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de #Haití, tras el terremoto de gran magnitud que ha sacudido el sur del país. Estamos atentos a facilitar apoyos logísticos e insumos necesarios. Nuestras condolencias y deseos de recuperación a l@s herid@s. https://t.co/Z2VNRw7iPs — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) August 14, 2021

Chile

El Gobierno de Chile ofreció apoyo logístico, tanto material como humano, a Haití por las graves afectaciones que dejó este sábado el terremoto.



"El Gobierno de Chile está preparado para asistir de manera rápida esta emergencia y colaborar con el pueblo haitiano en el proceso de reconstrucción", señaló el canciller chileno, Andrés Allamand.

Desde Chile queremos enviar un mensaje de apoyo y solidaridad hacia Haití por el terremoto sufrido hoy. El Gobierno de Chile está preparado para asistir de manera rápida esta emergencia y colaborar con el pueblo haitiano en el proceso de reconstrucción. — Andrés Allamand (@allamand) August 14, 2021

República dominicana

El presidente dominicano, Luis Abinader, se solidarizó con Haití y le ofreció ayuda por el terremoto.



"Expreso en mi nombre y del Gobierno dominicano, nuestra consternación por el terremoto que azotó a Haití esta mañana", escribió Abinader en Twiiter.

Expreso en mi nombre y del Gobierno dominicano, nuestra consternación por el terremoto que azotó a Haití esta mañana. He instruido al Ministro de Relaciones Exteriores, comunicarse con el Primer Ministro haitiano para facilitar cualquier ayuda dentro de nuestras posibilidades. — Luis Abinader (@luisabinader) August 14, 2021

Además de que pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, que se comunicara con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, "para facilitar cualquier ayuda dentro de nuestras posibilidades".

Haití vive una nueva tragedia derivada de un sismo de magnitud 7.2 que dejó varios muertos y graves afectaciones. / Foto: EFE El país decidió declarar estado de emergencia, ya que ocurre en medio de la crisis política y social por la pandemia del Covid-19. / Foto: EFE el terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro estuvo ubicado a 12 kilómetros al noreste de Saint-Louis du Sud, Haití. / Foto: EFE El sismo fue perceptible en todo el país e incluso en se llegó a sentir en algunas partes de Cuba. / Foto: EFE En un principió, se activó la alerta de tsunami, la cual se levantó tiempo después al considerar que la amenaza había pasado. / Foto: EFE El primer ministro de Haití, Ariel Henry, lamentó lo ocurrido este sábado y consideró que el país sufre una situación "dramática". / Foto: EFE Países del mundo se solidarizaron con Haití y ofrecieron su apoyo. EU aprobó dar "respuesta inmediata" al país caribeño. / Foto: EFE

El sismo que este sábado azotó a Haití es considerado como uno de los más mortíferos de los últimos 25 años en Latinoamérica, sumado al que ocurrió el 12 de enero de 2010, donde fallecieron 316 mil personas en Haití y hubo 1.5 millones de damnificados