Sobrevivió a Hitler, pero no a Putin: la historia de Boris Romantschenko

Desafortunadamente la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, y con ello, también aumenta el número de personas inocentes que pierden la vida día con día a causa de los constantes ataques.

En esta ocasión fue el turno de Boris Romantschenko, vicepresidente del Comité internacional Buchenwald-Dora, un hombre de 96 años que actualmente se establecían en Ucrania y pertenecía al grupo de sobrevivientes de las persecuciones Nazis.

La Fundación Alemana de los Memoriales de Buchenwald y Mittelbau-Dora informó este lunes a través de un comunicado en Twitter cómo fue que ocurrieron los hechos, mismos que fueron relatados por la nieta de Romantschenko.

“Nuestro amigo Boris Romantschenko, que había sobrevivido a los campos de concentración Buchenwald, Peenemünde, Dora y BergenBelsen, murió en un atentado con bomba en su casa en Charkiw el pasado viernes. Estamos profundamente consternados” se lee en uno de los tweets.

Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, который пережил нацистские лагеря #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora и #BergenBelsen, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в #Харькове. Мы глубоко встревожены. pic.twitter.com/hgJeL6gkGT — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

“Según su nieta, vivía en un edificio de varios pisos que fue alcanzado por una bala. Boris Romantschenko hizo una intensa campaña por la memoria de los crímenes nazis y fue vicepresidente del Comité Internacional Buchenwald-Dora” agregaron.

De acuerdo con palabras del periódico Excelsior, Romantschenko había sido deportado a Alemania en 1942, a la edad de 16 años, como trabajador forzado. Después de una tentativa de evasión fue enviado al campo de Buchenwald, en el centro de Alemania, en 1943. Luego fue internado en Peenemünde, Mittelbau-Dora y Bergen-Belsen.

Tras el ataque, esta mañana Jens Christian-Wagner, Director del Buchenwald Memorial compartió su sentir para CNN: “Hitler no pudo derrotar a nuestro amigo Boris. Ahora otro dictador fascista, Vladimir Putin, lo ha asesinado. Pero Putin no es un nuevo Hitler. Debemos tener cuidado de no hacer falsas analogías históricas".

De igual manera, el resto de los integrantes de la fundación recordaron la humildad y el gran corazón que distinguía a su difunto compañero, quien en vida se dedico a compartir mensajes de paz y libertad para toda la humanidad.

A Boris le sobreviven su hijo y su nieta, quienes se encargaron de cuidarlo durante la pandemia y sus últimos meses de vida.

Nota publicada en El Sol de La Laguna