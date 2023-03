Soldado mexicana muere en la misma base militar de EU que desapareció Vanessa Guillén

De acuerdo a medios estadounidenses, una soldado hispana, identificada como Ana Fernanda Basaldua Ruiz, de 21 años y originaria de Tacámbaro, Michoacán fue hallada sin vida el pasado lunes, en la base militar de Fort Hood, Texas lugar donde estuvo durante 15 meses.

Basaldua era ingeniera de combate de la 1º División de Caballería y las causas de su muerte aún se desconocen, según información proporcionada por la base militar.

El Ejército de EU indicó que envió un comunicado sobre el deceso a los padres de la soldado, y que han proporcionado recursos de apoyo psicológicos a la familia y a los compañeros que trabajaron con Basaldua.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida irreparable de la soldado y hacemos llegar nuestras condolencias a su padre, madre y hermana”, dice el comunicado del Ejército, bajo la orden del comandante Patrick Sullivan.

“La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella”, agregó el comunicado.

La soldado Basaldua iba a cumplir tres años con el Ejército y había reportado a sus padres que era víctima de acoso sexual.

El miércoles pasado los padres de Ana Fernanda Basaldua dijeron para Noticias Telemundo que el último día que tuvieron contacto con ella fue le 11 de marzo, cuando la joven les advirtió que la estaba pasando mal y deseaba morir.

"Ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”, expresó Baldo Basaldua, padre de la militar.

Su madre, Alejandra Ruiz Zarco dijo que su hija le había dicho que personas de otras bases le hacían propuestas sexuales que le incomodaban.

‘"Mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pend*jos", fue una de las frases que Basaldua le dijo a su madre el 8 de marzo cuando tuvo comunicación con ella por última vez.

“Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”, relató Ruiz Zarco.

La historia de Basaldua es similar a la de la soldado Guillén

La historia de Ana Fernanda hace recordar el caso de Vanessa Guillén, otra soldado que murió en el mismo recinto, asesinada por un compañero que enterró sus restos en un lugar cercano a la base militar de Fort Hood.

El presunto asesino, Aaron Robison, de 20 años, se quitó la vida cuando la Policía se disponía a interrogarlo luego que aparecieran los restos humanos de Guillén. La pareja de éste, Cecily Ann Aguilar fue acusada de complicidad por ayudar a esconder el cuerpo cerca del río León, en Killen, Texas.

La soldado aspiraba a un nivel de vida mejor dentro del ejército

La soldado Basaldua dejó su tierra natal el 5 de diciembre de 2019. Su padre, Ubaldo Zabaldua es ciudadano estadounidense y fue como pudo naturalizarse y enlistarse al ejército de Estados Unidos.



Su padre explicó que a su hija siempre le gustó la disciplina y sintió que dentro del campo militar podía tener un nivel de vida mejor.

A la joven soldado le sobreviven su madre, su padre, su hermana Natalie, y sus abuelos, María Auxilio Zarco Jiménez y Fernando Ruiz Santillán.

