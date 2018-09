Enorme tensión en Alemania marcha antiimigrante

Una multitudinaria protesta ultraderechista y varias contra manifestaciones tensaron hoy hasta el extremo a la ciudad alemana de Chemnitz, una semana después de que la muerte de una persona -presuntamente a manos de dos inmigrantes- desatase una cacería neonazi de extranjeros.





El gran despliegue policial impidió que los sectores más violentos de uno y otro bando chocasen de forma abierta durante la marcha ultraderechista, aunque hubo lanzamientos de objetos, escaramuzas y un constante intercambio de amenazas e insultos en un ambiente muy hostil.



Varios puntos de Chemnitz están cargados de tensión. Nuestro operativo ha tenido que atacar en ocasiones , reconocía la Policía de Sajonia a través de Twitter.



Con unas 6.000 personas, según cálculos de la policía, la "marcha silenciosa" por las víctimas de la "multiculturalización", convocada por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania(AfD) y el movimiento xenófobo Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida), sufrió contratiempos desde su inicio, pasadas las 17.00 hora local (15.00 GMT).



Las contramanifestaciones festonearon la protesta ultraderechista a lo largo de todo el recorrido y, pese a que sus organizadores pedían no responder, muchos de sus integrantes gritaron consignas como "Nosotros somos el pueblo", "Libre, social, nacional", "Resistencia", "Extranjeros fuera" y "Prensa mentirosa", además de proferir insultos y hacer gestos obscenos.



Los servicios secretos alemanes advirtieron ya esta mañana de que en la protesta habría neonazis y hinchas violentos venidos de todo el país y el extranjero.



Desde las contramanifestaciones -que congregaron a unas 3.500 personas- se lanzaban eslóganes como "Nacionalismo fuera de las cabezas", "Nazis fuera" y "Vosotros perdisteis la guerra", sazonados también de insultos y abucheos.



La tensión fue escalando al término de la marcha, que no pudo concluir su recorrido, dejando a ambos bandos enfrentados en una plaza céntrica de la ciudad, como una olla a presión, separados tan sólo por centenares de antidisturbios, a pie y a caballo, tanquetas de la policía y vehículos blindados.

