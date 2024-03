The Wall Street Journal publica portada en blanco en apoyo al periodista Evan Gershkovich

Con una portada en blanco, el periódico The Wall Street Journal manifestó su exigencia para que su corresponsal en Rusia, Evan Gershkovich, sea liberado cuando se cumple un año de la detención del periodista en ese país acusado de espionaje.

“Seguiremos contando la historia de Evan Gershkovich... hasta que él pueda contar la suya propia”, señaló el rotativo estadounidense.

Foto: AFP

Gershkovich fue detenido el 29 de marzo de 2023 y procesado en un caso de gravedad inédita contra un periodista extranjero desde el desmantelamiento de la Unión Soviética.

La justicia rusa prolongó de nuevo el martes su detención preventiva, hasta el 30 de junio, a la espera de un eventual juicio o de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos.

El jueves, el Kremlin afirmó que se están manteniendo "contactos" sobre un posible canje que beneficiaría al reportero norteamericano, matizando que éstos "deben llevarse a cabo en absoluto silencio".

Este viernes, el rotativo estadounidense dedicó su edición a Evan Gershkovich al cumplirse un año de su encarcelamiento.

“El mundo ha cambiado dramáticamente en el último año. Durante ese tiempo, el mundo para nuestro colega Evan Gershkovich ha sido el interior de una pequeña celda en una famosa prisión de Moscú, donde espera juicio por un cargo falso. Ya es hora de que este talentoso reportero y hombre inocente regrese a casa”, señaló la editora en jefe de The Wall Street Journal, Emma Tucker.

A Russian court on Tuesday extended Evan Gershkovich’s detention by three months, almost a year to the day since he became the first U.S. journalist to be detained there on an allegation of espionage since the end of the Cold War https://t.co/NM2SQuTs1a https://t.co/NM2SQuTs1a — The Wall Street Journal (@WSJ) March 27, 2024

Además de la portada en blanco, el rotativo estadounidense también ha desplegado un sitio especial en su página web para informar sobre el caso de su corresponsal en Rusia, donde sobresale el contador de los días que ha estado detenido: 366 días, hasta el momento.

Asimismo, comparten una entrevista con la familia de Evan Gershkovich y una nueva carta donde expresan sobre cómo han enfrentado esta situación.

Follow updates on Evan Gershkovich, including the latest news of his wrongful imprisonment https://t.co/vbDu2byhw1 pic.twitter.com/X7ZdJUxf6x — The Wall Street Journal (@WSJ) March 27, 2024

La última vez que los padres de Gershkovich pudieron hablar brevemente con él fue en mayo de 2023 en la cárcel moscovita y luego durante una audiencia.

"Fue duro cuando vi que se lo llevaban esposado", dijo su madre, Ella Milman, en una entrevista realizada a finales de febrero de 2024 con la agencia AFP.

En diciembre de 2023, su familia también expresó su admiración hacia Evean por la “resiliencia y su fuerza inquebrantable" pese a su detención, en una carta abierta publicada por el Wall Street Journal.

Foto: AFP

Al contrario de lo que hicieron muchos periodistas estadounidenses, que abandonaron Rusia tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania, en febrero de 2022, Gershkovich, hijo de emigrantes soviéticos, decidió continuar trabajando allí.

Así, este reportero, que habla perfectamente ruso, multiplicó los artículos en los que contaba cómo la población vive el conflicto y se entrevistó con los familiares de soldados muertos y con detractores del presidente Vladimir Putin. También escribió sobre las consecuencias de las sanciones en la economía rusa.

En el momento de su detención en Ekaterimburgo, en los Urales, parecía estar trabajando sobre la industria del armamento y el grupo paramilitar Wagner.

Foto: AFP

El sumario está bajo secreto, por lo que es imposible saber en este momento de qué se le acusa exactamente. El Kremlin se limitó a decir que fue sorprendido "en flagrante delito" de espionaje.

Tanto Gershkovich como Estados Unidos, su diario y su familia rechazan las acusaciones, señalando que es inocente.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró el viernes que "continúa trabajando a diario" para liberar al periodista.

"Seguiremos denunciando e imponiendo sanciones por los terribles intentos de Rusia de usar a estadounidenses como moneda de cambio", declaró en un comunicado.

Foto: AFP

|| Con información de AFP ||