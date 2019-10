Tiroteo en fiesta de Halloween deja tres muertos en California

Lo que era una divertida fiesta temática de Halloween, se convirtió en una tragedia, luego de que un tiroteo se suscitara en una vivienda en Long Beach, California durante la madrugada de miércoles.

De acuerdo al reporte emitido por las autoridades, fue a las 10:54 de la noche del martes, cuando se reportó al número de emergencias sobre un ataque en una vivienda ubicada en la calle 2700 de 7th Street.

Los primeros en llegar fueron elementos del departamento de Bomberos quienes confirmaron la presencia de 12 personas, de las cuáles tres habían fallecido y las otras nueve resultaron lesionadas.

#LBPD is investigating a shooting incident that occurred @ approx. 10:45 tonight in the 2700 block E 7th St. 3 victims confirmed deceased @ the scene and 9 transported to local hospitals with gunshot wounds. The investigation is ongoing. Media staging area @ 7th & Gladys. — Long Beach PD (CA) (@LBPD) October 30, 2019

De inmediato, las personas lesionadas fueron llevadas a un hospital a recibir atención médica, donde se informó que los fallecidos son tres hombres, y los lesionados son siete mujeres y dos varones de entre 20 y 49 años de edad.

La investigación preliminar reveló que el grupo asistía a una fiesta en la residencia cuando un sospechoso desconocido abrió fuego contra el grupo desde un callejón ubicado detrás de la residencia, golpeando a las 12 víctimas.

La descripción preliminar del sospechoso es un hombre de una raza desconocida, con ropa de color oscuro con la cara oculta. Se cree que el sospechoso huyó en un vehículo de color oscuro inmediatamente después del tiroteo.

Here’s Jake Heflin, public information officer with the @LBFD giving reporters an update on the fatal shooting at a Halloween party in #LongBeach pic.twitter.com/KIu0IEWH3e — Ruben Vives (@LATvives) October 30, 2019

Las víctimas fallecidas serán identificadas por la Oficina del forense del condado de Los Ángeles, que también proporcionará notificaciones a los familiares.

"Este es un incidente trágico que no refleja en absoluto nuestra comunidad", dijo el Jefe de Policía del Departamento de Policía de Long Beach, Robert Luna.

🚨 #LBPD News Release: Murder Investigation🚨Occurred on 10/29 in the 2700 block of E 7th St.



For more information➡️: https://t.co/NNAkVS4wdZ — Long Beach PD (CA) (@LBPD) October 30, 2019

Los oficiales y detectives comenzaron inmediatamente a explorar el vecindario para identificar posibles testigos y buscar imágenes de vigilancia que pudieran estar en el área, siendo que actualmente la etapa de la investigación, los detectives no creen que haya sido un acto de violencia al azar, ni hay indicios de que este incidente esté relacionado con pandillas.