Tiroteo en playa de Florida deja al menos nueve lesionados

El departamento de policía local informó la tarde de este lunes, que debido a una investigación policial por un tiroteo activo, la población no podía acercarse a la zona de Hollywood Beach, en el condado de Florida.

De acuerdo con CBS News Miami, nueve personas resultaron heridas y han sido trasladadas a hospitales; cinco fueron detenidas y hay una persona que se dio a la fuga. Hasta el momento se desconoce la causa por la que se desató el tiroteo.

"Evite el área de Hollywood Beach, desde Johnson hasta Garfield Street y Hollywood Beach Broadwalk debido a una investigación policial en curso", advirtió el cuerpo policíaco.

Please avoid the area on Hollywood Beach, from Johnson to Garfield Street, and the Hollywood Beach Broadwalk due to an ongoing police investigation. — HollywoodFL Police (@HollywoodFLPD) May 29, 2023

A traves de su cuenta de Twitter, la cooporación explicó que había un tiroteo en curso, por lo que si los habitantes buscaban ponerse en contacto con algún familiar, existía un punto seguro en la ciudad para buscar entrar en contacto.

"Evite el área de las calles Johnson a Garfield, así como el Broadwalk, debido a una investigación de tiroteo en curso. Fuerte presencia policial en la zona. Si está buscando reunirse con un miembro de la familia, hemos establecido un área de reunificación en Johnson St y N Ocean bus loop", se lee en la publicación.

Otro tiroteo masivo en Estados Unidos. Esta vez en Hollywood Beach en Florida.

Las imágenes son escalofriantes. CBS informa de al menos siete personas heridas de bala.

En esta estado es legar pasarse con un arma pic.twitter.com/rsRt8uUm1Q — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) May 30, 2023

Las personas que se encontraban disfrutando del atardecer en la playa, corrieron despavoridos al escuchar las detonaciones, otros se echaron al suelo para evitar ser alcanzados por una bala.