Trump, a punto de realizar entrega de "Premios a las fake news"

La Casa Blanca confirmó hoy que anunciará en las próximas horas los "premios" que el presidente de EU, Donald Trump, prometió conceder este mes a los medios de comunicación que, según él, más han destacado por sus "noticias falsas", un polémico concurso que podría violar normas de ética.



Habrá algo al respecto hoy, más tarde. Sé que todos ustedes están esperando para ver si han ganadodijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en su conferencia de prensa diaria



En principio, estaba previsto que Trump revelara su selección de los medios de comunicación más "deshonestos" el pasado 8 de enero, pero después anunció que aplazaba ese anuncio hasta hoy.



Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca había generado dudas este martes sobre si se concretarían finalmente los "premios", al referirse a ese tema como un anuncio "potencial".



No está claro el formato que tendrá ese anuncio; si lo hará el propio Trump en persona o a través de su red social favorita, Twitter, o si elegirá otro medio para difundirlo.



Los premios irán a parar a "los más corruptos y sesgados de entre los medios de comunicación generalistas", según aseguró Trump en un tuit el pasado 7 de enero.



Ese anuncio ha generado una enorme expectación tanto entre los seguidores de Trump como entre quienes se sienten alarmados por sus ataques a la prensa, y varios humoristas políticos, como Stephen Colbert y Samantha Bee, han lanzado irónicas campañas en las que aseguran aspirar a esos galardones.



Varios expertos advirtieron a comienzos de este mes que el anuncio de esos "premios" podría romper normas federales de ética gubernamental, lo que pondría en apuros a aquellos funcionarios de la Casa Blanca que colaboren con Trump en la preparación de la "ceremonia", aunque no al propio presidente.



No se puede usar tu posición en el Gobierno para respaldar a una empresa, ni tampoco criticar a una empresa en beneficio de otraexplicó Walter Shaub, un exdirector de la Oficina estadounidense de Ética en el Gobierno, al portal especializado PolitiFact



Dos senadores republicanos, John McCain y Jeff Flake, criticaron hoy duramente a Trump por su plan de anunciar los "premios", y rechazaron sus rutinarios ataques a la prensa como "sin precedentes ni sentido", en palabras del segundo de ellos.



Trump planteó por primera vez a finales de noviembre la idea de conceder un "trofeo de noticias falsas" a la cadena de televisión que fuera "la más deshonesta, corrupta y/o distorsionada en su cobertura política" de su presidencia, según dijo en un tuit.



Un mes después, la campaña de reelección de Trump difundió una encuesta para seleccionar la peor de entre tres noticias que contenían errores de las cadenas de televisión ABC News, CNN y la revista Time, y dio a los seguidores del mandatario la opción de calificarlas como "falsa", "más falsa" que otra o "la más falsa".

