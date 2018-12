Trump amenaza con paralizar el Gobierno si no logra fondos para muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con paralizar la Administración por falta de fondos si el presupuesto que debe aprobar este mes el Congreso no incluye una cantidad que considere suficiente para construir el muro en la frontera con México.



Trump se pronunció así durante una acalorada discusión en el Despacho Oval con los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Senado, Chuck Schumer.

"Si no consigo lo que quiero, cerraré el Gobierno. Estoy orgulloso de cerrar el Gobierno debido a la seguridad fronteriza", afirmó Trump.



"El honor esta vez será mío. Seré yo el que lo cierre. No voy a culparles a ustedes (...) Yo tendré el honor de cerrarlo, y lo cerraré por la seguridad fronteriza", le espetó Trump a Schumer.



El Congreso debe aprobar nuevos fondos para la Administración federal antes del 21 de diciembre, y Trump ha exigido que en ese presupuesto se incluyan 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

Schumer y Pelosi acudieron hoy a la reunión con Trump con una oferta de aprobar mil 300 millones de dólares para seguridad fronteriza, pero expresaron su rechazo al proyecto de muro.



"Es gastar mucho dinero y no resuelve el problema", opinó Schumer.



Trump insistió en que construir el muro es necesario porque hay una "emergencia nacional" causada por los indocumentados y los narcotraficantes que entran en EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que eludirá al Congreso y entregará al Ejército la construcción de un prometido muro fronterizo si los legisladores no avanzan en el financiamiento de la valla en el límite con México.

"Si los demócratas no nos dan los votos para asegurar a nuestro país, el Ejército construirá los segmentos restantes del muro", dijo Trump en Twitter, horas antes de una reunión con los dos legisladores líderes del Partido Demócrata en el Congreso.

....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2018

Además lanzó una serie de tuits en los que asegura que sus fronteras no han sido penetradas por los migrantes.

Despite the large Caravans that WERE forming and heading to our Country, people have not been able to get through our newly built Walls, makeshift Walls & Fences, or Border Patrol Officers & Military. They are now staying in Mexico or going back to their original countries....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2018 .....Ice, Border Patrol and our Military have done a FANTASTIC job of securing our Southern Border. A Great Wall would be, however, a far easier & less expensive solution. We have already built large new sections & fully renovated others, making them like new. The Democrats,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2018 ....however, for strictly political reasons and because they have been pulled so far left, do NOT want Border Security. They want Open Borders for anyone to come in. This brings large scale crime and disease. Our Southern Border is now Secure and will remain that way....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2018 .....I look forward to my meeting with Chuck Schumer & Nancy Pelosi. In 2006, Democrats voted for a Wall, and they were right to do so. Today, they no longer want Border Security. They will fight it at all cost, and Nancy must get votes for Speaker. But the Wall will get built... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2018

Las advertencias del presidente se producen horas antes de que se reúna en la Casa Blanca con los líderes demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, Nancy Pelosi y Chuck Schumer.

Trump ha vuelto a insistir en las últimas semanas en que si los presupuestos no incluyen una partida específica para la construcción del muro fronterizo podría no firmarlos, lo que abocaría a un nuevo cierre del Gobierno y que tendría lugar el próximo 21 de diciembre en caso de que no se alcance un acuerdo.



La pasada semana en rueda de prensa Pelosi afirmó que el muro, una de las grandes promesas electorales de Trump durante la campaña electoral de 2016, es "inmoral, ineficaz y caro" y recordó, además, que el presidente "prometió que México lo pagaría".



Tras las elecciones de noviembre, los demócratas recuperaron el control en la Cámara de Representantes, y que previsiblemente estará presidida por Pelosi a partir de enero de 2019, lo que dificulta las exigencias de Trump.