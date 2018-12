El mandatario estadounidense, Donald Trump volvió a amenazar con cerrar la frontera con México para que los migrantes no entren a su país.

En su cuenta de Twitter, Trump indicó que se podrían “ahorrar miles de millones de dólares si los demócratas nos dieran los votos para construir el muro“.

We would save Billions of Dollars if the Democrats would give us the votes to build the Wall. Either way, people will NOT be allowed into our Country illegally! We will close the entire Southern Border if necessary. Also, STOP THE DRUGS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2018

Agregó que de cualquier manera, no permitirá que entren personas ilegales a Estados Unidos.