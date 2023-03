IA creó imágenes de Trump arrestado y la gente pensó que eran reales

Donald Trump vuele a ser noticia luego de que se difundieran una fotografías donde supuestamente el expresidente escapa de la policía y termina siendo arrestado.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde incluso se aseguraba que eran consecuencia de una redada en Mar-a-Lago, el resort que el republicano tiene en Florida.

Sin embargo, debes saber que las fotos son falsas y aquí te explicamos cómo es que fueron creadas.

🚨ALERTA DE #DESINFORMACIÓN

No, Donald Trump no fue detenido por el FBI, se trata de imágenes generadas con inteligencia artificial.



Cuidado con las fotos que nos despiertan emociones fuertes, si recibes este tipo de info, antes de compartirla pregunta #YaLoVerificaste? pic.twitter.com/ld3j4yssQw — 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) March 21, 2023

¿Qué es Inteligencia Artificial Midjourney?

Las fotografías de Donald Trump siendo "arrestado" fueron generadas por la herramienta de Inteligencia Artificial Midjourney en su versión 5, que es la más reciente.

AI Midjourney es un sistema de inteligencia artificial que sirve para crear imágenes a partir de texto, lo que se conoce como text to image.

El equipo de esta empresa está dirigido por David Holz, cofundador de LeapMotion, la famosa startup de realidad virtual.

Starting today our community can test Midjourney V5. It has much higher image quality, more diverse outputs, wider stylistic range, support for seamless textures, wider aspect ratios, better image prompting, wider dynamic range and more. Let’s explore! — Midjourney (@midjourney) March 15, 2023

MidJourney apuesta por crear una especie de lienzos con imágenes bien estructuradas y definidas, donde su su nivel de calidad es tal, que las imágenes pueden pasar por "verdaderas".

Se trata de una IA mucho más realista y que como una de sus ventajas principales es la capacidad que tiene de producir imágenes de hasta 1.792 x 1.024 píxeles, permitiendo que la herramienta pueda generar imágenes más grandes.

Las fotos falsas de Trump arrestado

Sí observas detenidamente las fotografías puedes observar que los dedos de las manos, tanto de Trump como del agente que lo sujeta, no están bien definidos y parecen deformes. Algo común en imágenes creadas con inteligencia artificial.

De acuerdo con Forbes, las imágenes fueron compartidas en primer lugar por un usuario que se identifica en Twitter The Infinite Dude.

I gave it a whirl in MidJourney too. See!? AI is good for some things! 😂 pic.twitter.com/BIxd8oODby — Sai - Steven Universe Switcheroo AU (@SaiScribbles) March 21, 2023

Aunque dicha cuenta no tiene un gran número de seguidores, las imágenes terminaron por hacerse virales y siendo de las más compartidas durante la jornada de hoy pues también carecen de créditos que las identifiquen como falsas.

Es por lo anterior, que la gente creyó en un principio que eran reales, además de que fueron compartidas en el contexto del caso que investiga la fiscalía de Manhattan sobre los presuntos sobornos la actriz porno Stormy Daniels, por el que Trump había dicho que podría ser arrestado este día.

Hasta el momento, el expresidente de Estados Unidos no ha declarado nada con respecto a las fotografías.