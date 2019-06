Trump confirma "reunión prolongada" con Xi en cumbre del G20

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este martes que finalmente sostendrá un "reunión prolongada" con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 de finales de mes en Japón, para abordar la disputa comercial entre ambos países.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2019



"He tenido una muy buena conversación telefónica con el presidente Xi de China. Tendremos una reunión prolongada la próxima semana en el G20 de Japón. Nuestros respectivos equipos comenzarán las conversaciones antes de nuestro encuentro".

La cumbre presidencial del G20 tendrá lugar en la ciudad japonesa de Osaka, en el sur del país, los días 28 y 29 de junio.



El encuentro se producirá en medio de las tensiones comerciales entre E.U. y China, y bajo la amenaza de Trump de ampliar los aranceles a la totalidad de las importaciones chinas si Pekín no accede a reequilibrar la balanza comercial y abrir su mercado.



En mayo, el mandatario estadounidense elevó los gravámenes a importaciones chinas por valor de 200 mil millones de dólares al 25 % ante lo que consideró la falta de progresos con Pekín para alcanzar un compromiso comercial.

Por su lado, y en represalia, las autoridades de China impusieron aranceles a importaciones estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares



El déficit comercial de E.U. con China en 2018 alcanzó los 419 mil millones de dólares debido a que las exportaciones estadounidenses al gigante asiático fueron de solo 120 mil millones mientras que las importaciones de bienes desde China ascendieron a 540 mil millones de dólares.