Trump impondrá aranceles del 5% a todos los bienes importados desde México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 5 % a todos los productos procedentes de México, que entrarán en vigor el próximo 10 de junio y estarán vigentes hasta que finalice el flujo de migración irregular.



"El arancel aumentará gradualmente hasta que se remedie el problema de la inmigración ilegal, momento en el que los aranceles serán eliminados", dijo Trump a través de Twitter.

En un comunicado posterior emitido por la Casa Blanca, Trump precisó que las tarifas se incrementarán gradualmente hasta 25 % el 1 de octubre.

"Si la crisis (en la frontera) persiste, los aranceles subirán al 10 % el 1 de julio de 2019. De manera similar, si México todavía no ha tomado acciones para reducir drásticamente o eliminar el número de extranjeros ilegales cruzando su territorio hacia Estados Unidos, los aranceles aumentarán al 15 % el 1 de agosto de 2019, al 20 % el 1 de septiembre y al 25 % el 1 de octubre de 2019", dijo.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019 ....at which time the Tariffs will be removed. Details from the White House to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019

No obstante, Trump señaló que si la crisis de migración ilegal "es aliviada" a través de medidas efectivas por parte de México los aranceles serán eliminados. Además, matizó que los trabajadores que lleguen de forma legal a EU podrán entrar en el país sin problema.

"Si México fracasa a la hora de actuar, los aranceles permanecerán en el máximo nivel y las compañías (estadounidenses) localizadas en México pueden empezar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes", auguró el mandatario.

Al cierre de la sesión, el dólar al mayoreo se ubicó en 19.09 pesos, pero después del anuncio el billete verde subió hasta 19.54 pesos en el mercado internacional.





"Tuitea mucho"

En tanto, Jesús Seade Kuri, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, dijo que el presidente Trump "tuitea mucho, pero sólo algunos pasan a la acción".

De acuerdo a Reuters, el funcionario aseguró que México responderá "de forma enérgica" si EU llegara a imponer aranceles, y dijo que no hay justificación a esta medida por tema migratorio.

Seade señala que lo correcto sería responder "ojo por ojo" a Estados Unidos pero "queremos construir un acuerdo".

Trump advierte sobre "declaración de grandes ligas"

Previamente, el diario Washington Port adelantó que Trump alistaba amenazas a México con imponer aranceles en un intento por lograr que el país vecino persiga la inmigración de personas indocumentadas que buscan asilo en Estados Unidos.

Horas antes, Trump dijo a periodistas que pronto realizaría una radical declaración sobre la frontera sur, “será una declaración de grandes ligas”.