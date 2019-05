Medidas arancelarias de Trump podrían provocar guerra comercial: Jesús Seade

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, dijo que se desataría una guerra comercial si el presidente Donald Trump cumple con su amenaza de imponer un arancel del 5% a los bienes procedentes de México.

Jesús Seade calificó de desastroso el anuncio de Trump y dijo que si la medida se aplica, México responderá enérgicamente. "Es algo desastroso, esa amenaza llevada a la acción sería gravísima (...). Si llegará a suceder debemos responder enérgicamente", dijo.

Finanzas Dólar se dispara tras anuncio de Trump de aranceles a productos mexicanos

Señaló que no hay justificación alguna para imponer aranceles al comercio por un tema de migración.

México tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial al ser destino de más de 80% de sus exportaciones, además de que comparten cerca de 3 mil 200 kilómetros de una frontera porosa para el paso de migrantes y drogas desde el sur y de armas desde el norte.

"Ojo por ojo"

"Lo correcto sería responder ojo por ojo pero eso es ir a la jungla (...) Tenemos que discutir con Estados Unidos y tenemos que ver entre nosotros cómo responder", añadió.

Finanzas EU logra pacto condicionado con México y Canadá en aranceles a metales

Desde octubre pasado, por México han pasado oleadas de migrantes, en su gran mayoría centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos escapando de la violencia en sus países, lo que ha desatado el enojo de Trump que considera esto como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Trump ya había exigido a México detener la migración con amenazas como la de cerrar la frontera entre ambos países.

"Vamos a ver de qué se trata, no sabemos, no hemos tenido un primer contacto (...). No sabíamos que iba a venir", señaló Jesús Seade.

Tras su llegada a la presidencia de México, en diciembre, el izquierdista López Obrador flexibilizó los controles migratorios, lo que multiplicó la masiva llegada de migrantes.

La amenaza...

Trump anunció este jueves que impondrá aranceles progresivos a México a partir del 10 de junio hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados que llegan desde ese país a la frontera sur estadounidense.

"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los inmigrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro país PAREN", dijo Trump en un tuit.

"Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal, momento en el que se eliminarán", señaló.