Trump insiste en condicionar TLCAN a que México endurezca leyes migratorias

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó hoy condicionar el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) a un endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias por parte de México.

"México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe evitar que la gente pase por México y entre en Estados Unidos. Debemos hacer esto una condición del nuevo acuerdo sobre el TLCAN", afirmó Trump en referencia al acuerdo que renegocia Estados Unidos con México y Canadá.

"¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo! También debemos obtener financiación para el muro rápido", añadió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

Trump hizo estas declaraciones poco después de que medios estadounidenses informaran de la llegada a California de 50 miembros de una caravana de inmigrantes centroamericanos que durante semanas recorrió México y acabó oficialmente su recorrido a principios de abril en Ciudad de México.

La caravana llegó a estar compuesta por mil 500 personas y, coincidiendo con su avance, Trump ordenó el despliegue en la frontera con México de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas que actualmente tiene unos 900 miembros en la zona limítrofe, según datos de la Patrulla Fronteriza de EU.

El programa "Fox & friends", de la conservadora cadena Fox y que Trump suele ver por las mañanas, informó hoy de la llegada de 50 centroamericanos a territorio estadounidense y aseguró que otras "olas" de inmigrantes, compuestas hasta por 500 miembros, siguen su camino hacia el norte.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2018 Despite the Democrat inspired laws on Sanctuary Cities and the Border being so bad and one sided, I have instructed the Secretary of Homeland Security not to let these large Caravans of people into our Country. It is a disgrace. We are the only Country in the World so naive! WALL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2018 Hard to believe Obstructionists May vote against Mike Pompeo for Secretary of State. The Dems will not approve hundreds of good people, including the Ambassador to Germany. They are maxing out the time on approval process for all, never happened before. Need more Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2018

El tuit de Trump, además, llega en un momento en el que las negociaciones del TLCAN entre Estados Unidos, México y Canadá se encuentran en su recta final.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, pronosticó la semana pasada que en "las próximas dos o tres semanas" la negociación llegará a "una zona de aterrizaje"; mientras que el vicepresidente de EU, Mike Pence, aseguró el 14 de abril que confiaba en lograr un pacto "en las próximas pocas semanas".

No obstante, Trump se ha mostrado menos impaciente por lograr un acuerdo y a mediados de este mes aseguró que estaba dispuesto a "negociar sin fin" y que el pacto podía alcanzarse tanto "en dos semanas" como en "tres meses o cinco meses".