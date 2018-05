Trump pide a armadoras sacar plantas de México

Al reunirse con representantes del sector automotriz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que la armadora Fiat Chrysler en Míchigan decidiera trasladar de regreso una de las plantas existentes en México; “la gente de Michigan quiere que las plantas vuelvan de México, eso me da mucho gusto”, señaló durante la presentación del directivo de la marca, Sergio Marchionne.



En enero, Fiat Chrysler informó que trasladaría sólo la producción de sus camionetas pickup Ram desde México a Michigan en 2020 para comenzar la producción de un nuevo vehículo.

Ante directivos de General Motors, Fiat Chrysler, Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Honda y Hyundai, Trump destacó que la reunión estaba agendada un año y medio atrás, con el objetivo de fomentar la producción de automóviles dentro de EU.

“Queremos que se fabriquen más autos para exportarlos, le vamos a dar vuelta a la moneda y eso tiene mucho que ver con el recorte de impuestos que le hemos dado a la gente, estamos pensando en más incentivos para la economía”, apuntó.

Recalcó que se planea la producción de “millones de automóviles” para los estados de Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur y Carolina del Norte, entre otros.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los fabricantes de autos han dejado claro que les gustaría modificar los estándares de consumo fijados por el expresidente Barack Obama por considerarlos demasiado onerosos para el sector.

En medio de la coyuntura generada por las negociaciones de la modernización del TLCAN, reiteró que es “un acuerdo terrible, lo estamos renegociando ahora y veremos qué ocurre".

Añadió que "México y Canadá obviamente no quieren perder la gallina de los huevos de oro, pero yo represento a Estados Unidos. Yo no represento a México y no represento a Canadá, así que veremos si podemos llegar a un acuerdo razonable", acotó.

