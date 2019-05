Trump presenta plan migratorio más agresivo

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este jueves el plan para realizar una reforma migratoria más agresiva.

En la Casa Blanca y ante medios de comunicación, el mandatario aseguró que es necesario un cambio en el sistema de asilo y se comprometió a hacer que el sistema migratorio de EU sea la "envidia del mundo".

We are here on this beautiful spring day to unveil our plan to create a fair, modern & LAWFUL system of immigration for the U.S. If adopted, our plan will transform America’s immigration system into the pride of our Nation and the envy of the modern world. https://t.co/YqyTYgTByD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de mayo de 2019

Trump reiteró su compromiso para impedir el paso ilegal de drogas y migrantes en la frontera sur con México.

La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, se centra en la seguridad fronteriza y en modificar el actual sistema de “green cards” (tarjetas de residencia permanente para inmigrantes) a fin de que favorezca a personas altamente calificadas, con carreras universitarias y que ya recibieron ofertas de empleo, y no a parientes de quienes ya están en Estados Unidos.

Estados Unidos concedería el mismo número de green cards como lo hace a la fecha, pero un número mucho mayor serían entregadas a estudiantes excepcionales, profesionales y personas con diplomas técnicos.

Otros factores que serán tomados en cuenta son la edad, el dominio del inglés y las ofertas de empleo.

Aseguró que se construye el muro fronterizo que terminará a finales del próximo año.

Con información de agencias.