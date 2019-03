Trump reitera amenaza de vetar resolución de Congreso que busca levantar emergencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró esta mañana su amenaza de vetar una resolución del Congreso que revoque su declaración de emergencia en la frontera sur del país.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que vetaría al Congreso si fuera necesario.

Una gran votación nacional de emergencia hoy por el Senado de los Estados Unidos sobre la seguridad fronteriza y el muro (que ya está bajo construcción). Estoy dispuesto a vetar, si es necesario. La frontera sur es una pesadilla humanitaria y de seguridad nacional, ¡pero se puede arreglar fácilmente!

A big National Emergency vote today by The United States Senate on Border Security & the Wall (which is already under major construction). I am prepared to veto, if necessary. The Southern Border is a National Security and Humanitarian Nightmare, but it can be easily fixed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de marzo de 2019

Trump declaró la emergencia nacional para financiar el muro en la frontera con México. Dicha declaración permitiría al mandatario estadounidense redirigir fondos de otras partidas gubernamentales para financiar su proyecto sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso de EU.

La sesión para votar una resolución contra la emergencia nacional decretada arrancó este jueves en el Senado, de mayoría republicana.

Cuatro senadores del Partido Republicano -Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillin y Rand Paul- ya han anunciado que votarán a favor de la resolución, impulsada por la mayoría demócrata de la Cámara Baja.



En caso de confirmarse, estos votos decantarán la balanza a favor de la declaración contra la iniciativa de Trump en la Cámara Alta, formada por 53 republicanos y 47 demócratas.



Además de los mencionados, otros senadores republicanos como Marco Rubio, Mitt Romney, Ron Johnson y Ben Sasse, también han expresado su preocupación por el contenido o alcance de la declaración de Trump en las últimas semanas.

Si el Senado también da hoy luz verde a la resolución, Trump tiene el poder de vetarla y devolverla al Congreso, que entonces necesitaría el apoyo de dos tercios en ambas cámaras para revocar el veto presidencial y hacerla efectiva, algo menos probable de que ocurra.



De todos modos, el hecho de que el Congreso, con mayoría republicana en el Senado, muestre su desacuerdo con Trump supone un golpe a la autoridad del gobernante.

