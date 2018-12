Trump se resiste a firmar extensión presupuestal por no incluir fondos para el muro

El cierre parcial del gobierno se acercó este jueves a ser una realidad después que el presidente Donald Trump advirtió que no firmará la extensión presupuestal aprobada por el Senado, por no incluir los fondos que ha demandado para la construcción del muro.

Aunque la Cámara de Representantes aún requiere de aprobar su iniciativa de gastos antes de la medianoche del viernes, no existen garantías de que los republicanos ahí vayan a ceder a la demanda del mandatario para asignar cinco mil millones de dólares para el muro.

Trump empero optó por dirigir sus criticas en contra de los demócratas, a pesar de que su partido controla las dos cámaras.

“Los demócratas, que conocen que las tiras de metal (Muro) son necesarias para la seguridad fronteriza, están poniendo la política antes que el país. De lo que están empezando a darse cuenta es que no voy a firmar ninguna de sus legislaciones, incluyendo infraestructura, a menos que tenga una seguridad fronteriza perfecta. U.S.A. WINS!”, dijo.

The Democrats, who know Steel Slats (Wall) are necessary for Border Security, are putting politics over Country. What they are just beginning to realize is that I will not sign any of their legislation, including infrastructure, unless it has perfect Border Security. U.S.A. WINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de diciembre de 2018

El Senado aprobó la noche del miércoles una iniciativa que extiende el presupuesto federal hasta el 8 de febrero, a fin de evitar un cierre del gobierno pero sin los cinco mil millones de dólares solicitados por el presidente para el muro.

Trump evitó mencionar el muro en sus mensajes de Twitter esta mañana, e insistió por el eufemismo de seguridad fronteriza para aludir la necesidad de la controversial obra.

En cambio se ufanó de los logros de su gobierno en la frontera, haciendo notar el reforzamiento que ordenó, incluyendo el despliegue del ejército.

“Recuerdan las caravanas?, bueno, ellos no pasaron y ninguna se está formando y está en camino. La frontera está controlada. Las noticias falsas calladas!”, dijo.

With so much talk about the Wall, people are losing sight of the great job being done on our Southern Border by Border Patrol, ICE and our great Military. Remember the Caravans? Well, they didn’t get through and none are forming or on their way. Border is tight. Fake News silent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de diciembre de 2018

La postura del mandatario pareció dejar de lado el ofrecimiento previo de la Casa Blanca de aceptar una partida de mil 600 millones de dólares, con la posibilidad de poder reasignar otros mil millones del presupuesto regular.

El mandatario ha sugerido que la obra podría ser construida con fondos del Departamento de Defensa, aunque los demócratas parecieron cerrar esa vía.

El líder de la minoría demócrata en el Senado Charles Schumer advirtió el miércoles a la Casa Blanca que es ilegal reprogramar el gasto para las agencias federales hacia la construcción del muro, y que su partido no lo permitirá.