Turista española es agredida sexualemente por siete hombres en India

Una turista española fue violada en grupo, mientras que su marido era golpeado y amenazado, cuando la pareja se encontraba de paso acampando en una zona remota al noreste de India, un crimen que ha provocado la indignación y ha provocado encendidas discusiones y acusaciones entre los políticos del país

La pareja, que lleva varios meses viajando para recorrer el país desde el extremo sur, había instalado una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka, en el estado de Jharkhand, a más de mil 300 kilómetros de Nueva Delhi, para pasar la noche cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó, indicaron a EFE varias fuentes oficiales.

Sociedad Madre de menor que habría sido abusada anuncia que apelará decisión de Juez

"Nos han atacado en la tienda, nos han golpeado, me han puesto un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la han violado siete hombres", dijo en un mensaje en video el marido, un ciudadano español, desde el hospital en el que reciben tratamiento.

Ella, una ciudadana española de origen brasileño, que aparece en la grabación, con golpes en el rostro, indicó que ademas fueron robados por los hombres que la asaltaron, si bien asegura: "teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme".

Una denuncia de asalto y violación en grupo fue registrada por la policía local. Mientras que la pareja se encuentra en un hospital recibiendo atención y pruebas forenses.

Basado en la descripción hecha por la pareja atacada, "hemos detenido a algunas personas (...) y atraparemos al resto de los acusados también (...) La víctima contó cerca de siete hombres involucrados en el crimen y hemos detenido a tres de ellos", confirmó a los periodista el inspector de policía Pitamber Singh Kherwar.

Aunque el reporte se hizo anoche inmediatamente después de ocurrido, debido a que los agentes solo podían comunicarse en hindi, y la pareja solo habla inglés y español, las autoridades únicamente supieron que se trataba de una violación cuando fueron llevados al hospital.

"No pudimos entenderles, les llevamos al hospital donde descubrimos que se trata de un caso de violación de la mujer", dijo Singh Kherwar.

La Comisión Nacional de la Mujer (NCW, por su siglas en inglés), un organismo gubernamental de la India, condenó "la brutal violación" en un comunicado en el que asegura que, según sus informes, entre ocho y diez personas participaron en el delito.

"La NCW ha sido informada de que los acusados huyeron del lugar. Según los informes, hubo entre 8 y 10 hombres involucrados", aseguró al tiempo que pidió a la Policía "acelerar la investigación en este asunto e invocar cargos de violación" del código penal indio.

Ante la gravedad de la situación, "Mamta Kumari, miembro de NCW, investigará los hechos del caso y se reunirá con la víctima y la policía", aseguró.

La asamblea legislativa de Jharkhand suspendió en al menos dos ocasiones la sesión convocada para hoy debido a la alterada discusión y acusaciones mutuas entre las fuerzas políticas que gobiernan la región y los opositores, sobre el ataque.

Un grupo de parlamentarios pidió un debate especial sobre el caso y sobre el uso de las agencias de investigación y de seguridad.

"El incidente no sólo ha avergonzado a Jharkhand sino a todo el país. La comisaría de policía a cargo está tratando de encubrir el asunto. Los culpables están recibiendo patrocinio político. Exijo que se establezca un comité de investigación y se impongan castigos estrictos", dijo en la sesión el legislador opositor Amit Mandal.

La policía ha pedido a las víctimas evitar declaraciones publicar para no afectar la investigación.

De acuerdo con detalles de varias fuentes consultadas por EFE, la pareja, que comenzó hace varios años un viaje para dar la vuelta al mundo, viajó desde España para hacer un recorrido desde Pakistán, pasar luego a Bangladesh, Sri Lanka, la India y Nepal.

El último informe de crímenes de la India, que corresponde a 2022, registró 31 mil 500 casos de violación solo en ese año, aproximadamente 86 por día. Sin embargo, analistas y organizaciones civiles consideran estos números muy por debajo de la realidad de este país que excluye y castiga a las mujeres incluso por denunciar.

Agradezco por estar vivos: víctima

La mujer española relató una entrevista con EFE cómo fue violada por siete hombre varias veces durante dos o tres horas, pero que a pesar de ello agradece por estar vivos.

"Los siete me han violado todos, varias veces. Mientras dos o tres lo vigilaban a él (su marido), dos o tres venían y se turnaban", explicó la experimentada viajera que junto a su marido, que fue brutalmente golpeado, recorría el mundo en moto y que había acampado en una retirada explanada en la aldea de Kunji, el estado de Jharkhand.



La pareja española relató cómo los siete hombres, que según la Policía tienen entre 18 y 30 años, mantenían al marido, desnudo, maniatado y a golpes, mientras otros dos o tres abusaban de ella.

La pareja española fue atendida en un hospital tras el ataque. / Foto: EFE

"Yo no la veía y pensé, la han matado", cuenta él que estuvo todo ese tiempo en el suelo recibiendo golpes y patadas.En el detallado relato del suceso, ella explica que unas tres horas después cree que "ya se cansaron o no querían correr más riesgo" y que uno de ellos le dio la ropa para que se vistiera antes de salir de los arbustos donde estaban.La pareja, que acudió este domingo a unpara prestar declaración ante el, aclara que a diferencia de otros muchos sitios por donde han viajado enno suelen acampar pero no por seguridad si no porque "hay muchísima gente en todos sitios y no te dejan tranquilos".Las dos víctimas, ques, insisten, durante la entrevista con EFE en presencia de tres oficiales de Policía, en su experiencia como viajeros."Llevamos 66 países recorridos, 170 mil km. Hemos pasado varios meses de, en todoy mucho tiempo en los sitios", señala él que recuerda que ella fue la primera mujer que entraba en moto a(en la época de los talibanes).Los dos viajeros tienen previsto irse deel martes en moto y viajar hastadesde donde volarán a España.

Mundo Periodistas iraníes liberadas bajo fianza enfrentan nuevos cargos por dejar la cárcel sin velo

La Policía, que ya ha identificado a todos los sospechosos, ha dado especial relevancia al caso, que ha tenido una gran atención mediática en India, en parte porque las víctimas son dos extranjeros.



"Esperamos que esto sirva para que las penas sean duras, aquí en la India las penas sí que son duras, y quien piense hacer algo así se lo piense dos veces", comenta él que insiste que a pesar de estos casos India es un país seguro, como lo es el resto de Asia.



La violación es un lastre que afecta a toda la India, y Jharkhand está entre de las diez provincias con el mayor número de casos de asalto sexual y violación, junto a Rajastán y Nueva Delhi.

El reporte de criminalidad atribuye un porcentaje muy reducido, menos del 2 por ciento a víctimas extranjeras, aunque esto puede ser en parte por las dificultades de iniciar un caso policial por parte de mujeres no nacionales, en algunos casos turistas, y la desconfianza sobre las autoridades. Dumka y sus alrededores nunca fueron hospitalarios.



La región tiene una infraestructura básica, y gran parte de su población en situación de pobreza, marginada, con un nivel muy bajo de alfabetización y sin privilegios.