Vicente Zambada revela detalles de la fuga de El Chapo en 2001

Este 3 de enero se reanudó el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, donde Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, rindió su declaración.

Zambada Niebla, alias El Vicentillo, reveló cómo unieron fuerzas, contó sobre la fuga del capo en 2001, que no sobornó a autoridades mexicanas para escaparse y sus conflictos con otros capos mexicanos.

De acuerdo con el relato del periodista del diario The New York Times, Alan Feuer, El Vicentillo se ha convertido en uno de los testigos más importantes en el juicio contra el capo mexicano.

Con nuevos detalles, el testimonio de Zambada Niebla comenzó lentamente, narrando como unieron fuerzas a finales de los 80´s, indicó en su cuenta de Twitter el periodista.

Uno de esos detalles, que ha llamado la atención es la primera fuga del El Chapo Guzmán en 2001, cuando se escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, escondido en un carrito de lavandería. El Chapo le habría contado a su compadre como debajo de las sábanas que transportaba el camión de lavandería podía oír los clics de las puertas, cada vez que pasaba por un puesto de control hasta llegar a la salida.

El capo también contó que al salir del penal, la persona que ayudó a salir a Guzmán Loera salió del vehículo y lo dejó rodar solo, mientras El Chapo temía que el camión volcara y fuera descubierto.

El Chapo no sobornó a Vicente Fox

Además, Vicentillo aseguró que Guzmán le negó que, como se aseguraba en medios de comunicación, el director de la prisión de Puerta Grande o incluso el ahora expresidente mexicano de entonces, Vicente Fox, estuvieran compinchados para sacarlo de la prisión.

Vicentillo es bien hablado, un narco de segunda generación así lo describe Alan Feuer, quien además dijo que desde que era adolescente estaba al tanto de los más íntimos secretos del cártel de Sinaloa.

Luego de un receso, Vicente Zambada continuó con su testimonio, donde reveló que El Chapo pidió permiso para asesinar a uno de sus rivales, Rodolfo Carrillo Fuentes o cuando intentó asesinar otro de sus rivales, Ramón Arellano Feliz, en un club nocturno de Puerto Vallarta.

Foto: Reuters

También narró el inicio de los conflictos con los Felix Arellano y con Carrillo Fuentes.

Además narró los negocios entre su padre El Mayo Zambada y El Chapo al frente del cártel de Sinaloa.

Cuando El Chapo huyó de la cárcel y se encontraba en la ruina, con la necesidad de montar de nuevo sus contactos, El Mayo se ofreció a darle el 50 % de cada kilo de cocaína que vendiera.

El Chapo se lo agradeció y él convino a hacer lo mismo con su socio a partir de entonces.

Vicentillo, que saludó de una forma cortés con una sonrisa al Chapo desde el estrado y fue correspondido, no parecía estar pasando un buen rato mientras declaraba en contra de su compadre, que miraba atentamente desde la mesa de la defensa.

Vicente Zambada fue detenido en 2009 y se declaró culpable

Vicente Zambada fue detenido en 2009 y se declaró culpable de dos delitos de conspiración e importación y distribución de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos y se enfrenta a una condena de diez años a cadena perpetua.

Con la esperanza de una reducción de condena, como aseguró en el estrado, se declaró culpable y se comprometió a declarar y aportar toda la información que pudiera necesitar la fiscalía.

Además, se comprometió al pago de 1.373 millones de dólares estadounidenses como parte de su acuerdo de culpabilidad.

El acuerdo también recoge un permiso especial para permitir el acceso a su familia a Estados Unidos, que vinieron por su "seguridad", ya que era mejor estar aquí que en Sinaloa.