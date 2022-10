Activistas lanzan lata de sopa a obra de Van Gogh en Londres [Video]

Este viernes, dos activistas de la organización Just Stop Oil arrojaron una lata de sopa de tomate sobre el famoso cuadro "Los Girasoles", de Vincent Van Gogh, en la Galería Nacional de Londres.

En la sala del museo, se comenzaron a escuchar gritos en la sala 43 de la galería cuando los activistas simpatizantes del grupo de protesta climática arrojaron el líquido sobre la pintura, la cual está protegida con un vidrio.

En un tweet, la policía local informó de que los dos activistas que habían lanzado una sustancia sobre el cuadro del pintor neerlandés "han sido arrestados por daños criminales y allanamiento agravado".

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫



🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

De acuerdo con personas presentes en el lugar de los hechos, los jóvenes se quitaron las chaquetas para revelar las camisetas Just Stop Oil antes de pegarse a la pared debajo de la obra de arte, la cual es considerada uno de los tesoros más importantes de la galería.

La sopa de tomate fue lanzada contra la pintura, que está cubierta por un vidrio, y también manchó algunas zonas del marco dorado del cuadro.“¿Qué vale más, el arte o la vida?” dijo Phoebe Plummer, una de las activistas, de 21 años, de Londres.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

“¿Vale más que la comida? ¿Más que justicia? ¿Te preocupa más la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas?", eran parte de las consignas de los activistas.

Tras el incidente, la sala del museo fue cerrada por motivos de seguridad y los visitantes desalojados.

La Policía Metropolitana explicó que "los agentes llegaron rápidamente al lugar en la Galería Nacional" y posteriormente detuvieron a los dos activistas, acusados de daños dolosos y allanamiento agravado.

La versión de "Los Girasoles" expuesta en la Galería Nacional de Londres, una de las cinco que hizo Van Gogh, fue pintada en Arles, en el sur de Francia, en agosto de 1888. La obra muestra quince girasoles de pie en una maceta amarilla sobre un fondo del mismo color.

Con información de EFE